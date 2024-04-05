Киченок / Киченок – Мелихар / Перес. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6 апреля украинские теннисистки Надежда и Людмила Киченок продолжат выступления на турнире WTA 500 в Чарльстоне в парном разряде.

В матче 1/2 финала украинки сразятся с американским первым сеяным тандемом Николь Мелихар (США) / Эллен Перес (Австралия). Встреча состоится 5-м запуском на центральном корте после матча Кудерметова – Саккари. Ориентировочное время начала поединка – 00:00 по Киеву.

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