Вчера, 4 апреля 2024 года, состоялся матч 31-го тура Английской Премьер-лиги между «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Победу со счетом 4:3 одержали хозяева поля.

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Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик вышел на поле в стартовом составе и провел в игре 71 минуту. Хотя 23-летнему футболисту и не удалось оформить хотя бы одно результативное действие, на 29-й минуте матча он отметился фантастическим забегом, однако реализовать созданное благодаря скорости преимущество над соперником не удалось.

ВИДЕО. Мудрик развил невероятную скорость в матче против МЮ