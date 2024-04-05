ВИДЕО. Мудрик развил невероятную скорость в матче против МЮ
Украинский вингер очень легко выиграл забег у Аарона Ван-Биссаки
Вчера, 4 апреля 2024 года, состоялся матч 31-го тура Английской Премьер-лиги между «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Победу со счетом 4:3 одержали хозяева поля.
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Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик вышел на поле в стартовом составе и провел в игре 71 минуту. Хотя 23-летнему футболисту и не удалось оформить хотя бы одно результативное действие, на 29-й минуте матча он отметился фантастическим забегом, однако реализовать созданное благодаря скорости преимущество над соперником не удалось.
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