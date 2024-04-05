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  4. ВИДЕО. Мудрик развил невероятную скорость в матче против МЮ
Англия
05 апреля 2024, 16:05 |
1498
1

ВИДЕО. Мудрик развил невероятную скорость в матче против МЮ

Украинский вингер очень легко выиграл забег у Аарона Ван-Биссаки

05 апреля 2024, 16:05 |
1498
1
ВИДЕО. Мудрик развил невероятную скорость в матче против МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine

Вчера, 4 апреля 2024 года, состоялся матч 31-го тура Английской Премьер-лиги между «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Победу со счетом 4:3 одержали хозяева поля.

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Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик вышел на поле в стартовом составе и провел в игре 71 минуту. Хотя 23-летнему футболисту и не удалось оформить хотя бы одно результативное действие, на 29-й минуте матча он отметился фантастическим забегом, однако реализовать созданное благодаря скорости преимущество над соперником не удалось.

ВИДЕО. Мудрик развил невероятную скорость в матче против МЮ

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Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Челси - Манчестер Юнайтед видео
Источник Sport.ua
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Saar
На Євро, яке виграла Італія, лівий лотераль Італіїї Спінаццола, якщо не помиляюсь, розвив швидкість 34 км/год з мячом. Вона була найшвидша, на тому Євро.
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Теннис
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