В понедельник, 8 апреля, состоится матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Кривбасс» и «Ворскла».

Игра состоится на стадионе «Горняк» в Кривом Роге. Начало матча запланировано в 18:00.

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По прошествии 22 туров чемпионата Украины «Кривбасс» в турнирной таблице занимает 2-е место, имея в активе 46 очков. У «Ворсклы» 29 пунктов и 7-я позиция.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Видеотрансляцию матча «Кривбасс» – «Ворскла» проводит телеканал UPL.TV.