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Украина. Премьер лига
05 апреля 2024, 15:15 | Обновлено 05 апреля 2024, 15:18
233
0

Где смотреть онлайн матч УПЛ Кривбасс – Ворскла

Поединок пройдет 8 апреля в 18:00 в Кривом Роге

05 апреля 2024, 15:15 | Обновлено 05 апреля 2024, 15:18
233
0
Где смотреть онлайн матч УПЛ Кривбасс – Ворскла
УПЛ

В понедельник, 8 апреля, состоится матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Кривбасс» и «Ворскла».

Игра состоится на стадионе «Горняк» в Кривом Роге. Начало матча запланировано в 18:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

По прошествии 22 туров чемпионата Украины «Кривбасс» в турнирной таблице занимает 2-е место, имея в активе 46 очков. У «Ворсклы» 29 пунктов и 7-я позиция.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Видеотрансляцию матча «Кривбасс» – «Ворскла» проводит телеканал UPL.TV.

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Источник Sport.ua
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