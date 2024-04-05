Украина. Премьер лига05 апреля 2024, 15:15 | Обновлено 05 апреля 2024, 15:18
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Где смотреть онлайн матч УПЛ Кривбасс – Ворскла
Поединок пройдет 8 апреля в 18:00 в Кривом Роге
05 апреля 2024, 15:15 | Обновлено 05 апреля 2024, 15:18
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В понедельник, 8 апреля, состоится матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Кривбасс» и «Ворскла».
Игра состоится на стадионе «Горняк» в Кривом Роге. Начало матча запланировано в 18:00.
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По прошествии 22 туров чемпионата Украины «Кривбасс» в турнирной таблице занимает 2-е место, имея в активе 46 очков. У «Ворсклы» 29 пунктов и 7-я позиция.
Видеотрансляцию матча «Кривбасс» – «Ворскла» проводит телеканал UPL.TV.
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