ФОТО. Гарри Кейн получил награду лучшему бомбардиру 2023 года
За календарный год англичанин забил 38 мячей в Премьер-лиге и Бундеслиге
Нападающий «Баварии» Гарри Кейн получил награду от Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) как лучший бомбардир высших дивизионов в 2023 году. Отметим, что в расчет брались показатели игроков из топ-100 лиг мира.
Напомним, в 2023 году англичанин забил 38 мячей в немецкой Бундеслиге (21) и английской Премьер-лиге (17), выступая за «Баварию» и «Тоттенхэм» соответственно.
Его ближайшим преследователем стал нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе, забивший в Лиге 1 в календарном году 30 мячей.
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