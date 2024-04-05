ФОТО. Гарри Кейн получил награду лучшему бомбардиру 2023 года

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн получил награду от Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) как лучший бомбардир высших дивизионов в 2023 году. Отметим, что в расчет брались показатели игроков из топ-100 лиг мира.

Напомним, в 2023 году англичанин забил 38 мячей в немецкой Бундеслиге (21) и английской Премьер-лиге (17), выступая за «Баварию» и «Тоттенхэм» соответственно.

Его ближайшим преследователем стал нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе, забивший в Лиге 1 в календарном году 30 мячей.