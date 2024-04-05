Известный чешский теннисист завершил карьеру в 38 лет

Чешский теннисист Лукаш Росол объявил о завершении карьеры.

«Всему приходит конец, и этот сложнее, чем любой другой. Принять это решение было непросто, и меня поймет любой профессиональный спортсмен.

Теннис был, есть и будет всей моей жизнью. Но время не остановишь и боль в теле тоже. В моей карьере было все. Было тяжело, было обидно, были поражения, были победы. Друзья, это было классное путешествие, и я благодарен за то, что моя мечта сбылась», – написал 38-летний чех.

Отметим, что Росол за свою карьеру выиграл 2 одиночных и 3 парных титула ATP, заработав $4,717,412 призовых. Он поднимался в топ-30 мирового рейтинга, на Уимблдоне-2012 в статусе 100-й ракетки мира обыграл Рафаэля Надаля, который на тот момент занимал вторую позицию в рейтинге.