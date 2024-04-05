Барселона хочет продлить аренду защитника Манчестер Сити, Бавария против

Защитник Жоау Канселу, выступающий на правах аренды за «Барселону», по окончании нынешнего сезона вернется в «Манчестер Сити».

И сам футболист, и каталонский гранд хотят продлить аренду на сезон-2024/2025, однако с этим могут возникнуть проблемы. Все дело в том, что «горожане» намерены продать игрока и выручить за трансфер порядка 40-50 млн евро, но «блау-гранас», учитывая финансовые проблемы, не готовы пойти на такие траты и настаивают на еще одной аренде.

Правда, здесь свои «пять копеек» хочет вставить «Бавария», которая готова пойти на полноценный трансфер Канселу, выступавшего в прошлом сезоне в Мюнхене на правах аренды, и тем самым решить свои проблемы на позиции правого защитника.

Судя по всему, «Манчестер Сити» впору устраивать аукцион, а всем болельщикам с интересом наблюдать за развитием событий.