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  4. Барселона хочет продлить аренду защитника Манчестер Сити, Бавария против
Испания
05 апреля 2024, 15:46 |
473
0

Барселона хочет продлить аренду защитника Манчестер Сити, Бавария против

У каталонцев банально может не хватить денег

05 апреля 2024, 15:46 |
473
0
Барселона хочет продлить аренду защитника Манчестер Сити, Бавария против
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Канселу

Защитник Жоау Канселу, выступающий на правах аренды за «Барселону», по окончании нынешнего сезона вернется в «Манчестер Сити».

И сам футболист, и каталонский гранд хотят продлить аренду на сезон-2024/2025, однако с этим могут возникнуть проблемы. Все дело в том, что «горожане» намерены продать игрока и выручить за трансфер порядка 40-50 млн евро, но «блау-гранас», учитывая финансовые проблемы, не готовы пойти на такие траты и настаивают на еще одной аренде.

Правда, здесь свои «пять копеек» хочет вставить «Бавария», которая готова пойти на полноценный трансфер Канселу, выступавшего в прошлом сезоне в Мюнхене на правах аренды, и тем самым решить свои проблемы на позиции правого защитника.

Судя по всему, «Манчестер Сити» впору устраивать аукцион, а всем болельщикам с интересом наблюдать за развитием событий.

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Жоау Канселу Барселона аренда игрока Манчестер Сити Бавария трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Бундеслиги
Источник Football Espana
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