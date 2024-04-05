Стародубцева / Бара – Бондар / Хромачева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала парного разряда в Боготе
5 апреля украинская теннисистка Юлия Стародубцева продолжит выступления на турнире WTA 250 в Боготе в парном разряде.
В матче 1/2 финала Стародубцева и румынка Ирина Бара сыграют против третьего сеяного дуэта Анна Бондар (Венгрия) / Ирина Хромачева. Встреча состоится 1-м запуском на корте №3. Время начала поединка – 23:30 по Киеву.
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