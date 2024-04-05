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WTA
05 апреля 2024, 14:16 |
18
0

Стародубцева / Бара – Бондар / Хромачева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала парного разряда в Боготе

05 апреля 2024, 14:16 |
18
0
Стародубцева / Бара – Бондар / Хромачева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

5 апреля украинская теннисистка Юлия Стародубцева продолжит выступления на турнире WTA 250 в Боготе в парном разряде.

В матче 1/2 финала Стародубцева и румынка Ирина Бара сыграют против третьего сеяного дуэта Анна Бондар (Венгрия) / Ирина Хромачева. Встреча состоится 1-м запуском на корте №3. Время начала поединка – 23:30 по Киеву.

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Ирина Хромачева Анна Бондар WTA Богота смотреть онлайн Ирина Бара Юлия Стародубцева
Источник Sport.ua
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