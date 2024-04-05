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Украина. Премьер лига
05 апреля 2024, 14:09 | Обновлено 05 апреля 2024, 14:13
390
0

Где смотреть онлайн матч УПЛ Динамо – ЛНЗ

Поединок пройдет 8 апреля в 15:30 в Киеве

05 апреля 2024, 14:09 | Обновлено 05 апреля 2024, 14:13
390
0
Где смотреть онлайн матч УПЛ Динамо – ЛНЗ
ФК Динамо Киев

В понедельник, 8 апреля, состоится матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Динамо» и ЛНЗ из Черкасс

Игра пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало – в 15:30 по киевскому времени.

«Динамо» в таблице УПЛ занимает 3-е место, имея 44 очка после 20 игр. У ЛНЗ имеется 25 пунктов после 22 встреч и 9-я позиция.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Видеотрансляцию матча «Динамо» – ЛНЗ проводит телеканал 2+2 и YouTube-канал Football Hub.

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Источник Sport.ua
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