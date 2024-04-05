Украина. Премьер лига05 апреля 2024, 14:09 | Обновлено 05 апреля 2024, 14:13
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Где смотреть онлайн матч УПЛ Динамо – ЛНЗ
Поединок пройдет 8 апреля в 15:30 в Киеве
05 апреля 2024, 14:09 | Обновлено 05 апреля 2024, 14:13
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В понедельник, 8 апреля, состоится матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Динамо» и ЛНЗ из Черкасс
Игра пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало – в 15:30 по киевскому времени.
«Динамо» в таблице УПЛ занимает 3-е место, имея 44 очка после 20 игр. У ЛНЗ имеется 25 пунктов после 22 встреч и 9-я позиция.
Видеотрансляцию матча «Динамо» – ЛНЗ проводит телеканал 2+2 и YouTube-канал Football Hub.
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