Стало известно, кто рассудит матч Шахтер – Рух
Назначены официальные лица на матчи очередного игрового дня в УПЛ
Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола опубликовал назначения официальных лиц на матчи 23-го тура Украинской Премьер-лиги.
Украинская Премьер-Лига. 23-й тур
06.04.2024
«Верес» – «Оболонь». Ровно. Стадион «Авангард». 15:30. Арбитр – Шандор О.А. (Львов), арбитр ВАА – Коваленко А.А. (Полтава).
07.04.2024
«Черноморец» – «Александрия». Одесса. Стадион «Черноморец». 13:00. Арбитр – Шурман Д.Л. (Киевская обл.), арбитр ВАА – Соловьян А.М. (Киевская обл.).
«Колос» – «Металлист 1925». Ковалевка. Стадион «Колос». 15:30. Арбитр – Дьордь Н.В. (Ужгород), арбитр ВАА – Новохатний В.В. (Черкассы).
«Шахтер» – «Рух». Львов. Стадион «Арена Львов». 18:00. Арбитр – Романов В.М. (Днепр), арбитр ВАА – Козыряцкий М.С. (Запорожье).
08.04.2024
«Минай» – «Полесье». Минай. Стадион «Минай-Арена». 13:00. Арбитр – Пасхал И.Ю. (Херсон), арбитр ВАА – Бондаренко Д.Е. (Одесса).
«Динамо» – ЛНЗ. Киев. Стадион «Динамо» им. В.В. Лобановского. 15:30. Арбитр – Иванов Ю.В. (Донецкая обл.), арбитр ВАА – Блавацкий Р.А. (Львов).
«Кривбасс» – «Ворскла». Кривой Рог. СК «Горняк». 18:00. Арбитр – Деревинский А.А. (Хмельницкий), арбитр ВАА – Балакин М.А. (Киевская обл.).
09.04.2024
«Днепр-1» – «Заря». Днепр. Стадион «Днепр-Арена». 13:00. Арбитр – Панчишин Д.И. (Харьков), арбитр ВАА – Кубряк Д.В. (Одесса), ассистент ВАА – Шлончак С.М. (Черкассы), наблюдатель ВАА – Деревинский А.М. (Хмельницкий). Делегат УАФ – Лютый В.А. (Запорожье).
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