Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, кто рассудит матч Шахтер – Рух
Украина. Премьер лига
05 апреля 2024, 14:09 |
609
1

Стало известно, кто рассудит матч Шахтер – Рух

Назначены официальные лица на матчи очередного игрового дня в УПЛ

05 апреля 2024, 14:09 |
609
1
Стало известно, кто рассудит матч Шахтер – Рух
УАФ

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола опубликовал назначения официальных лиц на матчи 23-го тура Украинской Премьер-лиги.

Украинская Премьер-Лига. 23-й тур

06.04.2024

«Верес» – «Оболонь». Ровно. Стадион «Авангард». 15:30. Арбитр – Шандор О.А. (Львов), арбитр ВАА – Коваленко А.А. (Полтава).

07.04.2024

«Черноморец» – «Александрия». Одесса. Стадион «Черноморец». 13:00. Арбитр – Шурман Д.Л. (Киевская обл.), арбитр ВАА – Соловьян А.М. (Киевская обл.).

«Колос» – «Металлист 1925». Ковалевка. Стадион «Колос». 15:30. Арбитр – Дьордь Н.В. (Ужгород), арбитр ВАА – Новохатний В.В. (Черкассы).

«Шахтер» – «Рух». Львов. Стадион «Арена Львов». 18:00. Арбитр – Романов В.М. (Днепр), арбитр ВАА – Козыряцкий М.С. (Запорожье).

08.04.2024

«Минай» – «Полесье». Минай. Стадион «Минай-Арена». 13:00. Арбитр – Пасхал И.Ю. (Херсон), арбитр ВАА – Бондаренко Д.Е. (Одесса).

«Динамо» – ЛНЗ. Киев. Стадион «Динамо» им. В.В. Лобановского. 15:30. Арбитр – Иванов Ю.В. (Донецкая обл.), арбитр ВАА – Блавацкий Р.А. (Львов).

«Кривбасс» – «Ворскла». Кривой Рог. СК «Горняк». 18:00. Арбитр – Деревинский А.А. (Хмельницкий), арбитр ВАА – Балакин М.А. (Киевская обл.).

09.04.2024

«Днепр-1» – «Заря». Днепр. Стадион «Днепр-Арена». 13:00. Арбитр – Панчишин Д.И. (Харьков), арбитр ВАА – Кубряк Д.В. (Одесса), ассистент ВАА – Шлончак С.М. (Черкассы), наблюдатель ВАА – Деревинский А.М. (Хмельницкий). Делегат УАФ – Лютый В.А. (Запорожье).

По теме:
Кривбасс – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч УПЛ Динамо – ЛНЗ
ПАВЛОВ: «Шансы Ворсклы на победу в Кубке гораздо выше, чем в 2009»
Динамо Киев Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Черноморец Одесса Заря Луганск Верес Ровно судейские назначения Александрия Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Полесье Житомир Ворскла Полтава Минай Металлист 1925 Днепр-1 Колос Ковалевка Рух Львов ЛНЗ Черкассы
Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна оценка Мудрика за безумный матч Челси – Манчестер Юнайтед
Футбол | 05 апреля 2024, 01:01 4
Стала известна оценка Мудрика за безумный матч Челси – Манчестер Юнайтед
Стала известна оценка Мудрика за безумный матч Челси – Манчестер Юнайтед

Лондонцы в добавленное арбитром время вырвали победу у «красных дьяволов» со счетом 4:3

Турнирная таблица УПЛ. Динамо вышло на третье место и имеет 2 игры в запасе
Футбол | 04 апреля 2024, 18:15 1
Турнирная таблица УПЛ. Динамо вышло на третье место и имеет 2 игры в запасе
Турнирная таблица УПЛ. Динамо вышло на третье место и имеет 2 игры в запасе

Лидируют в чемпионате Украины донецкий Шахтер и криворожский Кривбасс

Игроки еще одного клуба УПЛ получили бронирование от мобилизации
Футбол | 05.04.2024, 11:57
Игроки еще одного клуба УПЛ получили бронирование от мобилизации
Игроки еще одного клуба УПЛ получили бронирование от мобилизации
ВИДЕО. Мудрик помог заработать пенальти. Челси дважды забил Ман Юнайтед
Футбол | 04.04.2024, 22:49
ВИДЕО. Мудрик помог заработать пенальти. Челси дважды забил Ман Юнайтед
ВИДЕО. Мудрик помог заработать пенальти. Челси дважды забил Ман Юнайтед
Процесс запущен. Ливерпуль ведет переговоры с новым тренером
Футбол | 05.04.2024, 13:09
Процесс запущен. Ливерпуль ведет переговоры с новым тренером
Процесс запущен. Ливерпуль ведет переговоры с новым тренером
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
NoMad
Неважливо хто розсудить, питання скiльки фк щури йому заплатять
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти извинился перед Луниным. Андрей останется без трофея из-за Карло
Анчелотти извинился перед Луниным. Андрей останется без трофея из-за Карло
03.04.2024, 21:49 7
Футбол
Сыграет 2 матча за день? Известно время начала игры Свитолиной в Чарльстоне
Сыграет 2 матча за день? Известно время начала игры Свитолиной в Чарльстоне
04.04.2024, 06:25 2
Теннис
Сабо жестко раскритиковал игрока сборной Украины за матч против Исландии
Сабо жестко раскритиковал игрока сборной Украины за матч против Исландии
04.04.2024, 00:18 30
Футбол
НХЛ. Подарок Вашингтона, победы Питтсбурга и Айлендерс, гонка за плей-офф
НХЛ. Подарок Вашингтона, победы Питтсбурга и Айлендерс, гонка за плей-офф
03.04.2024, 08:42 1
Хоккей
Определена финальная пара Кубка Украины. Где и когда сыграют?
Определена финальная пара Кубка Украины. Где и когда сыграют?
04.04.2024, 20:47 7
Футбол
Большой контракт. В Испании рассказали детали нового договора Лунина
Большой контракт. В Испании рассказали детали нового договора Лунина
03.04.2024, 16:22 3
Футбол
Марк Селби выбыл из Tour Championship и заявил, что может завершить карьеру
Марк Селби выбыл из Tour Championship и заявил, что может завершить карьеру
03.04.2024, 19:35
Снукер
Опыт решил все. Ворскла вышла в финал Кубка Украины
Опыт решил все. Ворскла вышла в финал Кубка Украины
04.04.2024, 20:40 98
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем