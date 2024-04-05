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  4. Михаил ШЕСТАКОВ: «Чувствую ответственность за результат в каждой игре»
Украина. Премьер лига
05 апреля 2024, 12:19 | Обновлено 05 апреля 2024, 12:44
127
0

Михаил ШЕСТАКОВ: «Чувствую ответственность за результат в каждой игре»

Нападающий «Верес» рассказал о подготовке к игре с «Оболонью»

05 апреля 2024, 12:19 | Обновлено 05 апреля 2024, 12:44
127
0
Михаил ШЕСТАКОВ: «Чувствую ответственность за результат в каждой игре»
НК Верес. Михаил Шестаков

Нападающий ровенского «Вереса» Михаил Шестаков рассказал о подготовке к матчу 23-го тура УПЛ против «Оболони»:

«К игре против «Оболони» команда готовится с позитивным настроем. Это очень важный в турнирном плане поединок. Киевляне – наши соседи в турнирной таблице. В матче с «Оболонью» нужно добывать три очка. Поэтому, мы максимально настраиваемся на эту игру.

Относительно отсутствия из-за дисквалификации Марко Мрвалевича и шанса выйти в старте – я максимально настраиваюсь и чувствую ответственность за результат в каждой игре. Не важно, играешь ты со старта, или выходишь на замену. Футбол – это командная игра. Матч с «Оболонью» – не является исключением».

Матч «Верес» – «Оболонь» состоится 6 апреля в 15:30 по киевскому времени.

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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Михаил Шестаков
Источник ФК Верес
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