Михаил ШЕСТАКОВ: «Чувствую ответственность за результат в каждой игре»
Нападающий «Верес» рассказал о подготовке к игре с «Оболонью»
Нападающий ровенского «Вереса» Михаил Шестаков рассказал о подготовке к матчу 23-го тура УПЛ против «Оболони»:
«К игре против «Оболони» команда готовится с позитивным настроем. Это очень важный в турнирном плане поединок. Киевляне – наши соседи в турнирной таблице. В матче с «Оболонью» нужно добывать три очка. Поэтому, мы максимально настраиваемся на эту игру.
Относительно отсутствия из-за дисквалификации Марко Мрвалевича и шанса выйти в старте – я максимально настраиваюсь и чувствую ответственность за результат в каждой игре. Не важно, играешь ты со старта, или выходишь на замену. Футбол – это командная игра. Матч с «Оболонью» – не является исключением».
Матч «Верес» – «Оболонь» состоится 6 апреля в 15:30 по киевскому времени.
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