Михаил ШЕСТАКОВ: «Чувствую ответственность за результат в каждой игре»

Нападающий ровенского «Вереса» Михаил Шестаков рассказал о подготовке к матчу 23-го тура УПЛ против «Оболони»:

«К игре против «Оболони» команда готовится с позитивным настроем. Это очень важный в турнирном плане поединок. Киевляне – наши соседи в турнирной таблице. В матче с «Оболонью» нужно добывать три очка. Поэтому, мы максимально настраиваемся на эту игру.

Относительно отсутствия из-за дисквалификации Марко Мрвалевича и шанса выйти в старте – я максимально настраиваюсь и чувствую ответственность за результат в каждой игре. Не важно, играешь ты со старта, или выходишь на замену. Футбол – это командная игра. Матч с «Оболонью» – не является исключением».

Матч «Верес» – «Оболонь» состоится 6 апреля в 15:30 по киевскому времени.