Ливерпуль нацелился на звездного одноклубника Лунина

«Ливерпуль» по-прежнему проявляет интерес к полузащитнику мадридского «Реала» Федерико Вальверде. 25-летний уругваец уже давно находится на радарах «Красных», а сейчас английский клуб перешел к активным действиям.

«Ливерпуль» через посредников предложил за Вальверде 150 миллионов евро. Руководство «Красных» является большими поклонниками Вальверде, и готовы выложить такую сумму за него даже несмотря на предстоящие перестановки на тренерском мостике команды.

В нынешнем сезоне на счету Вальверде 1 гол и 8 ассистов в 42 матчах за «Реал» во всех турнирах. Его контракт рассчитан до лета 2029 года.