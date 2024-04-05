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  4. Ливерпуль нацелился на звездного одноклубника Лунина
Англия
05 апреля 2024, 12:02 |
942
0

Ливерпуль нацелился на звездного одноклубника Лунина

Федерико Вальверде может покинуть «Реал»

05 апреля 2024, 12:02 |
942
0
Ливерпуль нацелился на звездного одноклубника Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Вальверде

«Ливерпуль» по-прежнему проявляет интерес к полузащитнику мадридского «Реала» Федерико Вальверде. 25-летний уругваец уже давно находится на радарах «Красных», а сейчас английский клуб перешел к активным действиям.

«Ливерпуль» через посредников предложил за Вальверде 150 миллионов евро. Руководство «Красных» является большими поклонниками Вальверде, и готовы выложить такую сумму за него даже несмотря на предстоящие перестановки на тренерском мостике команды.

В нынешнем сезоне на счету Вальверде 1 гол и 8 ассистов в 42 матчах за «Реал» во всех турнирах. Его контракт рассчитан до лета 2029 года.

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Ливерпуль Федерико Вальверде Реал Мадрид трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Источник Eldebate
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