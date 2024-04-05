Игроки еще одного клуба УПЛ получили бронирование от мобилизации
«Кривбасс» признан критически важным клубом для функционирования экономики
Общество с ограниченной ответственностью «Футбольный клуб «Кривбасс» признано соответствующим критериям и критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, сообщает Министерство молодежи и спорта Украины.
Это означает, что футболисты, тренерский штаб и клубные работники «Кривбасса» будут забронированы от мобилизации.
В этом сезоне УПЛ «Кривбасс» набрал 46 очков в 22 матчах, что позволяет команде Юрия Вернидуба делить первое место в турнирной таблице с «Шахтером», хотя «горняки» имеют 2 игры в запасе.
Кроме футболистов «Кривбасса», бронирование от мобилизации имеют игроки 4 клубов УПЛ: «Шахтера», «Динамо», «Оболони» и «Днепра-1», который также не так давно получил статус критически важного клуба.
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