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Украина. Премьер лига
05 апреля 2024, 11:44 | Обновлено 05 апреля 2024, 11:45
99
0

Александр СВАТОК: «Очень тяжело навязывать постоянную борьбу нашим грандам»

Защитник «Днепра-1» поделился ожиданиями от матча с «Зарей»

05 апреля 2024, 11:44 | Обновлено 05 апреля 2024, 11:45
99
0
Александр СВАТОК: «Очень тяжело навязывать постоянную борьбу нашим грандам»
СК Днепр-1. Александр Сваток

Защитник «Днепра-1» Александр Сваток поделился ожиданиями от матча 23-го тура УПЛ против луганской «Зари».

– Год назад «Заря» и «Днепр-1» боролись за чемпионство, сейчас ситуация для обеих команд в корне изменилась. Как думаете, что на это повлияло: уход лидеров, конкуренты усилились или что-то другое?

– Трудный вопрос. Когда футболист попадает на высокий уровень, самое трудное – не попасть туда, а удержаться как можно дольше. Тоже самое с командой, которая в прошлом году боролась за чемпионство. Очень трудно навязывать постоянную борьбу нашим грандам: «Динамо» и «Шахтеру».

– Матч с «Зарей» уже во вторник, есть ли чем их поразить и, началась ли подготовка?

– Начинаем готовиться завтра с тренировки, увидим что приготовил тренерский штаб. Соберемся и будем готовиться, надо играть в свою игру и улучшать ее качество – этого будет достаточно.

Матч «Днепр-1» – «Заря» состоится 9 апреля в 13:00 по киевскому времени.

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Днепр-1 Днепр-1 - Заря Александр Сваток
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