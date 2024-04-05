Владимир ЧЕСНАКОВ: «Дай Бог, чтобы повторился финал 2009 года»

Капитан «Ворсклы» Владимир Чеснаков поделился ожиданиями от финала Кубка Украины против «Шахтера» (15 мая) и вспомнил победный финал 2009 года против «Горняков»:

«Помню как сегодня. В первую очередь, мы как команда, как семья, и тогда у нас тоже была семья, футбольная семья. За счет коллектива, за счет того, что мы были дружны, мы выиграли тот финал.

Сейчас, дай Бог, также повторится тот прошлый финал против «Шахтера». Против «Динамо» (поражение в 2020 году, – прим.) не очень хорошо было, а против «Шахтера» было хорошо. Дай Бог, чтобы повторилось, тем более, у нас «Шахтер».