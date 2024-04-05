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  4. Олег ШАНДРУК: «Игра против Оболони очень важна для нас»
Украина. Премьер лига
05 апреля 2024, 11:33 |
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0

Олег ШАНДРУК: «Игра против Оболони очень важна для нас»

Главный тренер «Вереса» рассказал о подготовке к игре с «Оболонью»

05 апреля 2024, 11:33 |
80
0
Олег ШАНДРУК: «Игра против Оболони очень важна для нас»
НК Верес. Олег Шандрук

Главный тренер ривненского «Вереса» Олег Шандрук рассказал о подготовке к матчу 23-го тура УПЛ против «Оболони»:

«Игра с «Оболонью» – такая же, как и другие. Для нас сейчас каждый матч очень важен. Но каких-то особых изменений в тренировочном процессе, или в работе с психологией футболистов перед этим поединком нет. Все футболисты – профессионалы, они понимают важность этого матча для нас и ответственно относятся к своей работе.

Что для нас означает противостояние с «Оболонью» сейчас? Думаю, здесь не стоит ничего объяснять. Соперник – наш сосед по турнирной таблице и опережает нас на два очка. «Оболонь» – наш прямой конкурент в борьбе за выживание. Поэтому, да – эта игра очень важна для нас.

Отсутствие Марко Мрвалевича мы безусловно почувствуем в этой игре. Это потеря для нас. Он много забивал на старте второй части чемпионата. Он важная часть команды, но у нас сейчас серьезная конкуренция за место в старте и есть футболисты, способные заменить его на поле.

После поединка с «Кривбассом» я лично общался с Марко о том, что произошло. Он молодой футболист. Видимо, в том эпизоде взяли верх эмоции. Но Марко извинился перед командой. Он понимает, что этим удалением подвел одноклубников. Вся команда его поддержала и на этом история исчерпана.

В контексте предстоящей игры против «Оболони» – хочу также обратиться к нашим болельщикам. Призываю всех прийти и поддержать команду, как это было в матчах с «Динамо» и «Кривбассом». Мы чувствуем эту поддержку, она очень помогает. Надеюсь, болельщики тоже видят, что команда на поле бьется до последних секунд в каждой игре».

Матч «Верес» – «Оболонь» состоится 6 апреля в 15:30 по киевскому времени.

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Источник ФК Верес
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