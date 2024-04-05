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  4. Виталий ПОНОМАРЕВ: «Готовимся к интересной игре против Шахтера»
Украина. Премьер лига
05 апреля 2024, 11:19 |
240
0

Виталий ПОНОМАРЕВ: «Готовимся к интересной игре против Шахтера»

Главный тренер «Руха» поделился ожиданиями от игры с «Шахтером»

05 апреля 2024, 11:19 |
240
0
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Готовимся к интересной игре против Шахтера»
ФК Рух. Виталий Пономарев

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев по делился ожиданиями от матча 23-го тура УПЛ против донецкого «Шахтера»:

«На «Рух» ждет непростой матч против «Шахтера». Ребят не надо особо настраивать на эту игру, ведь они сами понимают, что встретятся с чемпионом Украины. Нужно ответственно отнестись к подготовке и правильно разобрать игру соперника. В своем тренировочном процессе мы ничего не меняем, готовимся в обычном режиме, ведь основной акцент делаем всегда именно на своей игре, хотя и понимаем, какой соперник нам будет противостоять.

Да, конечно мы начали изучать игру «горняков». Они играют в интересный футбол и являются тяжелым соперником. Но «Рух» не собирается отходить от своих игровых принципов – команда должна демонстрировать свой игровой стиль. Сейчас все наше внимание сконцентрировано на подготовке к этому матчу и каждый понимает, насколько эта игра важна для общего прогресса команды.

Я не думаю, что кубковая игра посреди недели как-то повлияет на «Шахтер». Этот клуб привык играть в еврокубках и в целом демонстрировать хорошие результаты. У донецкой команды хорошая скамейка запасных и у них хватает качественных футболистов. Поэтому мы готовимся к интересной игре с «горняками» в воскресенье».

Матч «Шахтер» – «Рух» состоится 7 апреля в 18:00 по киевскому времени.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Рух Львов Шахтер - Рух Виталий Пономарев
Источник ФК Рух Львов
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