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  4. Алексей СЫЧ: «Шахтер – лучшая команда чемпионата Украины»
Украина. Премьер лига
05 апреля 2024, 11:03 |
181
1

Алексей СЫЧ: «Шахтер – лучшая команда чемпионата Украины»

Защитник «Руха» – о поединке против «Шахтера»

05 апреля 2024, 11:03 |
181
1
Алексей СЫЧ: «Шахтер – лучшая команда чемпионата Украины»
ФК Рух Львов. Алексей Сыч

Защитник «Руха» Назарий Сыч поделился ожиданиями от матча 23-го тура УПЛ против «Шахтера» (7 апреля, 18:00):

«Шахтер» – лучшая команда чемпионата Украины и нас ждет непростой поединок. «Рух» очень ответственно готовится к этому матчу.

Сейчас у нас достаточно времени, чтобы разобрать сильные и слабые стороны нашего соперника. В частности, будем работать над теми моментами, которые нам не удавались в предыдущих матчах и которые нам следует улучшать.

В команде сейчас хорошее настроение, ведь «Рух» победил «ЛНЗ» и взял реванш за поражение в первом круге. Мы играли против очень неприятного соперника, на поле было много борьбы и матч в целом был достаточно сложным для нас. Поэтому вдвойне приятно, что нам удалось одержать победу, еще и такую эмоциональную - в компенсированное время, реализовав пенальти.

Теперь следует сделать все необходимое, чтобы получить положительный результат в игре с «Шахтером».

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Алексей Сыч Рух Львов Шахтер Донецк Шахтер - Рух Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Рух Львов
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