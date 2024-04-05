Алексей СЫЧ: «Шахтер – лучшая команда чемпионата Украины»

Защитник «Руха» Назарий Сыч поделился ожиданиями от матча 23-го тура УПЛ против «Шахтера» (7 апреля, 18:00):

«Шахтер» – лучшая команда чемпионата Украины и нас ждет непростой поединок. «Рух» очень ответственно готовится к этому матчу.

Сейчас у нас достаточно времени, чтобы разобрать сильные и слабые стороны нашего соперника. В частности, будем работать над теми моментами, которые нам не удавались в предыдущих матчах и которые нам следует улучшать.

В команде сейчас хорошее настроение, ведь «Рух» победил «ЛНЗ» и взял реванш за поражение в первом круге. Мы играли против очень неприятного соперника, на поле было много борьбы и матч в целом был достаточно сложным для нас. Поэтому вдвойне приятно, что нам удалось одержать победу, еще и такую эмоциональную - в компенсированное время, реализовав пенальти.

Теперь следует сделать все необходимое, чтобы получить положительный результат в игре с «Шахтером».