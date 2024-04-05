Владимир КНЫШ: «Никто не кривословил в сторону Будковского»

Тренер житомирского «Полесья» Владимир Кныш прокомментировал поражение от полтавской «Ворсклы» (0:1) в полуфинальном матче Кубка Украины:

«Нам не хватило забить гол. В кубковых играх всегда больше говорят за результат, а не за игру. Мы не забили и поэтому проиграли. Заработали пенальти, тщательно подготовили эту подачу, отработали движение футболистов. Это дало свои плоды, но мы не забили пенальти. Мы работали и работаем над теми моментами, которые у нас прихрамывали, подтягиваем их. Что-то получается лучше, что-то не получается.

Михайличенко – профессиональный крайний защитник, очень хорошего уровня, он вышел и с правого фланга пошла острота. «Ворскла» же играла по счету, села возле своей площадки и один из ключевых методов, когда на поле есть Будковский, то это действительно кроссы, подборы и таким путем можно создавать моменты. Три штатных пенальтиста были заменены. Будковский решил взять ответственность на себя, как капитан команды. Сейчас, когда пришли в раздевалку, то только поддерживали его. Никто в его сторону не кривословил. И Платини, и Баджо не забивали».