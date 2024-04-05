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Чемпионат Нидерландов
Аякс
04.04.2024 22:00 – FT 1 : 1
Гоу Эхед Иглс
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Нидерланды
05 апреля 2024, 01:46 | Обновлено 05 апреля 2024, 02:21
27
0

Чемпионат Нидерландов. Аякс и Фейеноорд потеряли очки

ПСВ сделал ещё один шаг к титулу

05 апреля 2024, 01:46 | Обновлено 05 апреля 2024, 02:21
27
0
Чемпионат Нидерландов. Аякс и Фейеноорд потеряли очки
Getty Images/Global Images Ukraine

В Нидерландах завершился 28-й тур Эредивизи. Лидер чемпионата ПСВ без особого труда нанес поражение Эксельсиору.

Главный преследователь клуба из Эйндховена «Фейеноорд» оступился. Несмотря на тотальную доминацию роттердамцы не дожали «Волендам», который замыкает турнирную таблицу.

Также вничью сыграл и «Аякс». Футболисты АЗ и вовсе опозорились, пропустив пять мячей в свои ворота от «Хераклеса».

Чемпионат Нидерландов. 28-й тур.

Волендам – Фейеноорд – 0:0

Ваалвейк – Алмере Сити – 0:0

Аякс – Гоу Эхед Иглс – 1:1

Голы: Гоэи (25) – Кейперс (90+2)

Фортуна – НЕК Неймеген – 1:1

Голы: Сирхейс (75) – Гонсалес (59)

Херенвен – Твенте – 3:3

Голы: Николаэску (21), Сарауи (38), Хайе (57, пенальти) – Ван Фольсфсвинкел (11), Ротс (13), Преппер (36)

Эксельсиор – ПСВ – 0:2

Голы: Жуниор (58), Бакайоко (62)

Витесс – Спарта – 1:4

Голы: Козловски (45) – Мито (7), Клемент (19), Сайто (43), Ердхейзен (58)

Хераклес – АЗ – 5:0

Голы: Кершмакер (13), Хорнкамп (38 и 40, оба с пенальти), Санко (90, 90+4)

Утрехт – Зволле – 5:1

Голы: Ламмерс (47), Торнстра (49), Лидберг (77, 79), Блэйк (87) – Ти (60)

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Источник Sport.ua
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