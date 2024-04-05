СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 апреля

В пятницу, 5 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:30 Айнтрахт Ф – Вердер

1.85 – 4.04 – 4.41

22:00 Дамак – Аль-Наср

6.31 – 4.85 – 1.40

22:00 Лилль – Марсель

2.22 – 3.54 – 3.55

КИБЕРСПОРТ (LOL)

19:00 NNO Prime – Eintracht Spandau

2.19 – 1.64

00:00 RED Canids – KaBuM! e-Sports

1.73 – 2.00