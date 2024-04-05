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05 апреля 2024, 00:45 | Обновлено 05 апреля 2024, 01:16
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0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 апреля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

05 апреля 2024, 00:45 | Обновлено 05 апреля 2024, 01:16
36
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

В пятницу, 5 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:30 Айнтрахт Ф – Вердер

Ggbet 1.85 – 4.04 – 4.41

22:00 Дамак – Аль-Наср

Ggbet 6.31 – 4.85 – 1.40

22:00 Лилль – Марсель

Ggbet 2.22 – 3.54 – 3.55

КИБЕРСПОРТ (LOL)

19:00 NNO Prime – Eintracht Spandau

Ggbet 2.19 – 1.64

00:00 RED Canids – KaBuM! e-Sports

Ggbet 1.73 – 2.00

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Источник Sport.ua
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