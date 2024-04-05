Другие новости05 апреля 2024, 00:45 | Обновлено 05 апреля 2024, 01:16
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 апреля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
05 апреля 2024, 00:45 | Обновлено 05 апреля 2024, 01:16
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В пятницу, 5 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
21:30 Айнтрахт Ф – Вердер
22:00 Дамак – Аль-Наср
22:00 Лилль – Марсель
КИБЕРСПОРТ (LOL)
19:00 NNO Prime – Eintracht Spandau
00:00 RED Canids – KaBuM! e-Sports
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