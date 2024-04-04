ВИДЕО. Как Свитолина переиграла Сэвилл в перенесенном матче в Чарльстоне
Элина выиграла у Дарьи в 1/16 финала грунтового турнира в США
4 апреля первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 17) успешно стартовала на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне.
В 1/16 финала украинка в двух сетах переиграла Дарью Сэвилл (Австралия, WTA 108) со счетом 6:2, 6:4 за 1 час и 2 минуты.
Это была 10-я встреча девушек. Свитолина выиграла 8 очных поединков.
Элина и Дарья должны были сыграть днем ранее, однако из-за дождей организаторам турнира пришлось сместить график.
В 1/8 финала украинка встретится с Элизе Мертенс.
ВИДЕО. Как Свитолина переиграла Сэвилл в перенесенном матче в Чарльстоне
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