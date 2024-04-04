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  4. ВИДЕО. Как Свитолина переиграла Сэвилл в перенесенном матче в Чарльстоне
WTA
04 апреля 2024, 22:27 |
559
0

ВИДЕО. Как Свитолина переиграла Сэвилл в перенесенном матче в Чарльстоне

Элина выиграла у Дарьи в 1/16 финала грунтового турнира в США

04 апреля 2024, 22:27 |
559
0
ВИДЕО. Как Свитолина переиграла Сэвилл в перенесенном матче в Чарльстоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

4 апреля первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 17) успешно стартовала на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне.

В 1/16 финала украинка в двух сетах переиграла Дарью Сэвилл (Австралия, WTA 108) со счетом 6:2, 6:4 за 1 час и 2 минуты.

Это была 10-я встреча девушек. Свитолина выиграла 8 очных поединков.

Элина и Дарья должны были сыграть днем ранее, однако из-за дождей организаторам турнира пришлось сместить график.

В 1/8 финала украинка встретится с Элизе Мертенс.

ВИДЕО. Как Свитолина переиграла Сэвилл в перенесенном матче в Чарльстоне

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Элина Свитолина Дарья Сэвилл (Гаврилова) WTA Чарльстон видео
Источник Sport.ua
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