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Чемпионат Украины
04 апреля 2024, 22:12 | Обновлено 04 апреля 2024, 22:23
42
0

Определен лучший футболист Шахтера в марте 2024 года

Хавбек Георгий Судаков в 4 матчах забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу

04 апреля 2024, 22:12 | Обновлено 04 апреля 2024, 22:23
42
0
Определен лучший футболист Шахтера в марте 2024 года
ФК Шахтер. Георгий Судаков

Полузащитник Георгий Судаков стал лучшим игроком «Шахтера» в марте по результатам опроса, проводишегося на официальных страницах клуба в социальных сетях.

Свои голоса за победителя отдали 8956 болельщиков (72,5% опрошенных). Второе место в рейтинге лучших занял новичок «горняков» Кевин (1765), затем расположились нападающий Даниил Сикан (910) и полузащитник Дмитрий Крыськив (715). Всего в голосовании приняли 12364 респондента.

В марте Судаков сыграл в 4 матчах команды в УПЛ (суммарно 329 минут), отличился 1 забитым мячом во встрече с «Минаем» (2:0) и сделал 1 результативную передачу в поединке с «Колосом» (3:2).

21-летний хавбек помог национальной сборной Украины в решающих матчах квалификации Евро-2024. Его 2 ассиста позволили сине-желтым в финале отбора победить Исландию (2:1) и завоевать путевку на чемпионат Европы.

Победители ежемесячных голосований становятся претендентами на звание лучших игроков года в Шахтере.

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Шахтер Донецк Георгий Судаков лучший игрок Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Шахтер Донецк
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