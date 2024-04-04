Элина Свитолина – Элизе Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

4 апреля украинская теннисистка Элина Свитолина (№17 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Чарльстоне.

В матче 3-го раунда основы украинка сыграет против Элизе Мертенс (№30 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на корте имени Алтеи Гибсон после матча Азаренко – Таунсенд. Ориентировочное время начала поединка – 23:30 по Киеву.

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Это будет 6-я встреча теннисисток, украинка выиграла 3 матча.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Слоан Стивенс (№40 WTA) или Даниэль Коллинс (№22 WTA).

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