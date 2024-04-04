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  4. Элина Свитолина – Элизе Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
04 апреля 2024, 21:55 |
1939
0

Элина Свитолина – Элизе Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего раунда на турнире в Чарльстоне

04 апреля 2024, 21:55 |
1939
0
Элина Свитолина – Элизе Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

4 апреля украинская теннисистка Элина Свитолина (№17 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Чарльстоне.

В матче 3-го раунда основы украинка сыграет против Элизе Мертенс (№30 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на корте имени Алтеи Гибсон после матча Азаренко – Таунсенд. Ориентировочное время начала поединка – 23:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 6-я встреча теннисисток, украинка выиграла 3 матча.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Слоан Стивенс (№40 WTA) или Даниэль Коллинс (№22 WTA).

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Элина Свитолина WTA Чарльстон смотреть онлайн Элизе Мертенс
Источник Sport.ua
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