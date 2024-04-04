Второй матч за день. Известна соперница Свитолиной в 1/8 финала Чарльстона
Элизе Мертенс в трех сетах обыграла Варвару Грачеву во 2-м раунде
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 17) узнала соперницу в 1/8 финала грунтового турнира WTA 500 в Чарльстоне (США).
В 3-м раунде украинка сыграет против Элизе Мертенс (Бельгия, WTA 30), которая в своем поединке 1/16 финала выиграла у Варвары Грачевой (Франция, WTA 100) в трех сетах за 2 часа и 32 минуту.
WTA 500 Чарльстон. Грунт. 1/8 финала
Варвара Грачева (Франция) – Элизе Мертенс (Бельгия) [11] – 4:6, 6:3, 2:6
Это была вторая встреча девушек. Мертенс выиграла оба очных поединка.
Свитолина и Мертенс ранее играли между собой 6 раз. Счет 4:2 в пользу украинки. Последняя личная встреча теннисисток была на Уимблдоне 2023. Тогда Элина переиграла Элизе в 1/32 финала в трех партиях 6:1, 1:6, 6:1.
И для Свитолиной, и для Мертенс это будет второй матч за день. Они должны были провести свои поединки 1/16 финала в ночь на 4 апреля, но из-за дождя организатором пришлось сместить график. Встреча запланирована 4-м запуском на корте Althea Gibson после игры Хаддад Майя – Кудерметова.
Свитолина ранее выбила Дарью Сэвилл в своем стартовом матче на этих кортах.
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