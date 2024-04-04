Второй матч за день. Известна соперница Свитолиной в 1/8 финала Чарльстона

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 17) узнала соперницу в 1/8 финала грунтового турнира WTA 500 в Чарльстоне (США).

В 3-м раунде украинка сыграет против Элизе Мертенс (Бельгия, WTA 30), которая в своем поединке 1/16 финала выиграла у Варвары Грачевой (Франция, WTA 100) в трех сетах за 2 часа и 32 минуту.

WTA 500 Чарльстон. Грунт. 1/8 финала

Варвара Грачева (Франция) – Элизе Мертенс (Бельгия) [11] – 4:6, 6:3, 2:6

Это была вторая встреча девушек. Мертенс выиграла оба очных поединка.

Свитолина и Мертенс ранее играли между собой 6 раз. Счет 4:2 в пользу украинки. Последняя личная встреча теннисисток была на Уимблдоне 2023. Тогда Элина переиграла Элизе в 1/32 финала в трех партиях 6:1, 1:6, 6:1.

И для Свитолиной, и для Мертенс это будет второй матч за день. Они должны были провести свои поединки 1/16 финала в ночь на 4 апреля, но из-за дождя организатором пришлось сместить график. Встреча запланирована 4-м запуском на корте Althea Gibson после игры Хаддад Майя – Кудерметова.

Свитолина ранее выбила Дарью Сэвилл в своем стартовом матче на этих кортах.