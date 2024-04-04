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  4. Динамо 11-й раз победило Зарю с крупным счетом
Украина. Премьер лига
04 апреля 2024, 21:16 | Обновлено 04 апреля 2024, 21:24
226
0

Динамо 11-й раз победило Зарю с крупным счетом

Больше разгромов киевляне нанесли только трем клубам

04 апреля 2024, 21:16 | Обновлено 04 апреля 2024, 21:24
226
0
Динамо 11-й раз победило Зарю с крупным счетом
ФК Динамо

После 5-летнего перерыва «Динамо» 11-й раз в истории одержало крупную победу над «Зарей» в чемпионатах Украины. Больше разгромов бело-синие нанесли только трем клубам – «Ворскле», запорожскому «Металлургу» и «Черноморцу».

Восемь викторий над луганчанами киевляне отпраздновали дома, три – в гостях. По четыре раза динамовцы обыгрывали черно-бело-красных со счетом 4:0 и 5:0, два - 3:0 и один – 6:1. Три разгрома «Динамо» нанесло «Заре» при Юрии Семине, два – при Александре Хацкевиче, по одному – при Михаиле Фоменко, Йожефе Сабо, Николае Павлове, Анатолии Демьяненко, Олеге Блохине и Александре Шовковском.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все крупные победы Динамо над Зарей в чемпионатах Украины

Дата

Тренер Динамо

Тренер «Зари»

Счет

1.

13.06.1993

Михаил ФОМЕНКО

Анатолий КУКСОВ

4:0 (д)

2.

23.09.1994

Йожеф САБО

Владимир КОБЗАРЕВ

4:0 (д)

3.

30.04.1995

Николай ПАВЛОВ

Александр ЖУРАВЛЕВ

5:0 (г)

4.

17.03.2007

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

Александр КОСЕВИЧ

4:0 (д)

5.

26.04.2008

Юрий СЕМИН

Анатолий ВОЛОБУЕВ

3:0 (д)

6.

17.10.2008

Юрий СЕМИН

Анатолий ВОЛОБУЕВ

5:0 (д)

7.

23.10.2011

Юрий СЕМИН

Анатолий ЧАНЦЕВ

6:1 (д)

8.

20.04.2013

Олег БЛОХИН

Юрий ВЕРНИДУБ

5:0 (г)

9.

07.04.2018

Александр ХАЦКЕВИЧ

Юрий ВЕРНИДУБ

4:0 (д)

10.

25.02.2019

Александр ХАЦКЕВИЧ

Юрий ВЕРНИДУБ

5:0 (д)

11.

04.04.2024

Александр ШОВКОВСКИЙ

Юрий КОВАЛЬ

3:0 (г)

Наибольшее количество крупных побед Динамо над одним соперником в УПЛ

Победы

Соперник

Первая

Счет

Последняя

Счет

15

Ворскла

08.08.1997

4:1 (г)

31.03.2024

5:1 (г)

13

Металлург З

11.04.1993

4:1 (д)

04.12.2015

6:0 (г)

12

Черноморец

06.05.1996

3:0 (д)

06.11.2022

3:0 (г)

11

Арсенал/ЦСКА

22.06.1998

4:0 (д)

10.03.2019

4:0 (д)

11

Заря

13.06.1993

4:0 (д)

04.04.2024

3:0 (г)

10

Таврия

23.05.1993

5:0 (г)

25.07.2009

6:0 (д)

10

Волынь

28.03.1996

4:0 (д)

26.11.2016

4:1 (г)

10

Карпаты

14.04.1995

3:0 (д)

08.12.2018

4:0 (г)

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Источник Sport.ua
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