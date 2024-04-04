Динамо 11-й раз победило Зарю с крупным счетом

После 5-летнего перерыва «Динамо» 11-й раз в истории одержало крупную победу над «Зарей» в чемпионатах Украины. Больше разгромов бело-синие нанесли только трем клубам – «Ворскле», запорожскому «Металлургу» и «Черноморцу».

Восемь викторий над луганчанами киевляне отпраздновали дома, три – в гостях. По четыре раза динамовцы обыгрывали черно-бело-красных со счетом 4:0 и 5:0, два - 3:0 и один – 6:1. Три разгрома «Динамо» нанесло «Заре» при Юрии Семине, два – при Александре Хацкевиче, по одному – при Михаиле Фоменко, Йожефе Сабо, Николае Павлове, Анатолии Демьяненко, Олеге Блохине и Александре Шовковском.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все крупные победы Динамо над Зарей в чемпионатах Украины

Дата Тренер Динамо Тренер «Зари» Счет 1. 13.06.1993 Михаил ФОМЕНКО Анатолий КУКСОВ 4:0 (д) 2. 23.09.1994 Йожеф САБО Владимир КОБЗАРЕВ 4:0 (д) 3. 30.04.1995 Николай ПАВЛОВ Александр ЖУРАВЛЕВ 5:0 (г) 4. 17.03.2007 Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО Александр КОСЕВИЧ 4:0 (д) 5. 26.04.2008 Юрий СЕМИН Анатолий ВОЛОБУЕВ 3:0 (д) 6. 17.10.2008 Юрий СЕМИН Анатолий ВОЛОБУЕВ 5:0 (д) 7. 23.10.2011 Юрий СЕМИН Анатолий ЧАНЦЕВ 6:1 (д) 8. 20.04.2013 Олег БЛОХИН Юрий ВЕРНИДУБ 5:0 (г) 9. 07.04.2018 Александр ХАЦКЕВИЧ Юрий ВЕРНИДУБ 4:0 (д) 10. 25.02.2019 Александр ХАЦКЕВИЧ Юрий ВЕРНИДУБ 5:0 (д) 11. 04.04.2024 Александр ШОВКОВСКИЙ Юрий КОВАЛЬ 3:0 (г)

Наибольшее количество крупных побед Динамо над одним соперником в УПЛ