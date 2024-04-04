Динамо 11-й раз победило Зарю с крупным счетом
Больше разгромов киевляне нанесли только трем клубам
После 5-летнего перерыва «Динамо» 11-й раз в истории одержало крупную победу над «Зарей» в чемпионатах Украины. Больше разгромов бело-синие нанесли только трем клубам – «Ворскле», запорожскому «Металлургу» и «Черноморцу».
Восемь викторий над луганчанами киевляне отпраздновали дома, три – в гостях. По четыре раза динамовцы обыгрывали черно-бело-красных со счетом 4:0 и 5:0, два - 3:0 и один – 6:1. Три разгрома «Динамо» нанесло «Заре» при Юрии Семине, два – при Александре Хацкевиче, по одному – при Михаиле Фоменко, Йожефе Сабо, Николае Павлове, Анатолии Демьяненко, Олеге Блохине и Александре Шовковском.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Все крупные победы Динамо над Зарей в чемпионатах Украины
|
|
Дата
|
Тренер Динамо
|
Тренер «Зари»
|
Счет
|
1.
|
13.06.1993
|
Михаил ФОМЕНКО
|
Анатолий КУКСОВ
|
4:0 (д)
|
2.
|
23.09.1994
|
Йожеф САБО
|
Владимир КОБЗАРЕВ
|
4:0 (д)
|
3.
|
30.04.1995
|
Николай ПАВЛОВ
|
Александр ЖУРАВЛЕВ
|
5:0 (г)
|
4.
|
17.03.2007
|
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО
|
Александр КОСЕВИЧ
|
4:0 (д)
|
5.
|
26.04.2008
|
Юрий СЕМИН
|
Анатолий ВОЛОБУЕВ
|
3:0 (д)
|
6.
|
17.10.2008
|
Юрий СЕМИН
|
Анатолий ВОЛОБУЕВ
|
5:0 (д)
|
7.
|
23.10.2011
|
Юрий СЕМИН
|
Анатолий ЧАНЦЕВ
|
6:1 (д)
|
8.
|
20.04.2013
|
Олег БЛОХИН
|
Юрий ВЕРНИДУБ
|
5:0 (г)
|
9.
|
07.04.2018
|
Александр ХАЦКЕВИЧ
|
Юрий ВЕРНИДУБ
|
4:0 (д)
|
10.
|
25.02.2019
|
Александр ХАЦКЕВИЧ
|
Юрий ВЕРНИДУБ
|
5:0 (д)
|
11.
|
04.04.2024
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Юрий КОВАЛЬ
|
3:0 (г)
Наибольшее количество крупных побед Динамо над одним соперником в УПЛ
|
Победы
|
Соперник
|
Первая
|
Счет
|
Последняя
|
Счет
|
15
|
Ворскла
|
08.08.1997
|
4:1 (г)
|
31.03.2024
|
5:1 (г)
|
13
|
Металлург З
|
11.04.1993
|
4:1 (д)
|
04.12.2015
|
6:0 (г)
|
12
|
Черноморец
|
06.05.1996
|
3:0 (д)
|
06.11.2022
|
3:0 (г)
|
11
|
Арсенал/ЦСКА
|
22.06.1998
|
4:0 (д)
|
10.03.2019
|
4:0 (д)
|
11
|
Заря
|
13.06.1993
|
4:0 (д)
|
04.04.2024
|
3:0 (г)
|
10
|
Таврия
|
23.05.1993
|
5:0 (г)
|
25.07.2009
|
6:0 (д)
|
10
|
Волынь
|
28.03.1996
|
4:0 (д)
|
26.11.2016
|
4:1 (г)
|
10
|
Карпаты
|
14.04.1995
|
3:0 (д)
|
08.12.2018
|
4:0 (г)
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