Рой КИН: «Кто-то должен дать Рэшфорду пинка под зад»

Легенда «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прокомментировал неудачи форварда команды Маркуса Рэфшорда в нынешнем сезоне:

«Нет вопросов насчет его способностей. Он выдающийся, но с ним что-то не так. Эти разговоры идут каждые несколько месяцев – игрок может сыграть неудачно, но он точно не получает удовольствия от своего футбола.

Я бы не сказал, что беспокоюсь за него, но ты смотришь на него, и тут что-то не так. Кто-то должен дать ему старого-доброго пинка под зад и сказать: «Давай, мы ожидаем от тебя большего».

Если ты хочешь быть лидером и у тебя большие контракты, то у тебя должна быть ответственность».