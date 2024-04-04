Рой КИН: «Кто-то должен дать Рэшфорду пинка под зад»
Легенда «Манчестер Юнайтед» – о форварде команды
Легенда «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прокомментировал неудачи форварда команды Маркуса Рэфшорда в нынешнем сезоне:
«Нет вопросов насчет его способностей. Он выдающийся, но с ним что-то не так. Эти разговоры идут каждые несколько месяцев – игрок может сыграть неудачно, но он точно не получает удовольствия от своего футбола.
Я бы не сказал, что беспокоюсь за него, но ты смотришь на него, и тут что-то не так. Кто-то должен дать ему старого-доброго пинка под зад и сказать: «Давай, мы ожидаем от тебя большего».
Если ты хочешь быть лидером и у тебя большие контракты, то у тебя должна быть ответственность».
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