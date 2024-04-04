Балотелли рассказал, почему покинул Ниццу

Скандальный итальянский форвард Марио Балотелли, который сейчас выступает за турецкий «Адана Демирспор», рассказал о том, почему покинул «Ниццу», цвета которой защищал в 2016 – 2019 годах:

«Я жил в Вильфранше, и это было безумие. Я улыбался каждый день, каждый день ходил на море. Жизнь мечты.

Проблема была в том, что манера игры Виейра мне не очень подходила. Я хорошо ладил с ним, но со спортивными мыслями, я не соглашался. Если бы у меня не было этих проблем с ним, я бы никогда не уехал из Ниццы».