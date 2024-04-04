Франция04 апреля 2024, 20:24 |
246
0
Балотелли рассказал, почему покинул Ниццу
У скандального форварда были разные взгляды на игру с Патриком Виейра
04 апреля 2024, 20:24 |
246
0
Скандальный итальянский форвард Марио Балотелли, который сейчас выступает за турецкий «Адана Демирспор», рассказал о том, почему покинул «Ниццу», цвета которой защищал в 2016 – 2019 годах:
«Я жил в Вильфранше, и это было безумие. Я улыбался каждый день, каждый день ходил на море. Жизнь мечты.
Проблема была в том, что манера игры Виейра мне не очень подходила. Я хорошо ладил с ним, но со спортивными мыслями, я не соглашался. Если бы у меня не было этих проблем с ним, я бы никогда не уехал из Ниццы».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 апреля 2024, 11:36 7
Национальная сборная поднялась на две строчки
Футбол | 04 апреля 2024, 13:05 55
В 2024 году киевляне уже обыгрывали луганскую команду
Футбол | 03.04.2024, 21:49
Футбол | 04.04.2024, 20:40
Футбол | 04.04.2024, 12:22
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.04.2024, 06:50 1
04.04.2024, 02:07 16
03.04.2024, 14:17 14
03.04.2024, 09:11 2
03.04.2024, 19:52 246
04.04.2024, 00:18 29
Футбол
03.04.2024, 19:59 3