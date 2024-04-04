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  4. Балотелли рассказал, почему покинул Ниццу
Франция
04 апреля 2024, 20:24 |
246
0

Балотелли рассказал, почему покинул Ниццу

У скандального форварда были разные взгляды на игру с Патриком Виейра

04 апреля 2024, 20:24 |
246
0
Балотелли рассказал, почему покинул Ниццу
Getty Images/Global Images Ukraine. Марио Балотелли

Скандальный итальянский форвард Марио Балотелли, который сейчас выступает за турецкий «Адана Демирспор», рассказал о том, почему покинул «Ниццу», цвета которой защищал в 2016 – 2019 годах:

«Я жил в Вильфранше, и это было безумие. Я улыбался каждый день, каждый день ходил на море. Жизнь мечты.

Проблема была в том, что манера игры Виейра мне не очень подходила. Я хорошо ладил с ним, но со спортивными мыслями, я не соглашался. Если бы у меня не было этих проблем с ним, я бы никогда не уехал из Ниццы».

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Марио Балотелли Ницца Патрик Виейра
Источник Get French Football News
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