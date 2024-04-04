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Украина. Премьер лига
04 апреля 2024, 19:51 |
133
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Оболонь

В Ровном состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги

04 апреля 2024, 19:51 |
133
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Оболонь
УПЛ

В субботу, 6 апреля, состоится матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Верес» и «Оболонь».

Игра пройдет в Ровно на стадионе «Авангард». Начало матча запланировано в 15:30.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К началу 23-го тура «Верес» занимает 14 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 16 очков. «Оболонь» занимает 13-ю строчку, сыграв 21 матч и набрав 18 очков.

Видеотрансляцию матча проведет UPL.TV

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Источник Sport.ua
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