Полуфинал Кубка Украины приостановлен из-за воздушной тревоги

4 апреля в 18:00 начался полуфинальный матч Кубка Украины между «Полесьем» и «Ворсклой». Игра проходит в Житомире на Центральном стадионе.

На 80-й минуте матча прозвучала воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К ВВС рф.

Отметим, что к моменту остановки гости выигрывали со счетом 1:0.

Победитель встречи сыграет в финале с «Шахтером» 15 мая на стадионе «Авангард» в Ровно.