Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полуфинал Кубка Украины приостановлен из-за воздушной тревоги
Кубок Украины
04 апреля 2024, 19:53 | Обновлено 04 апреля 2024, 19:55
1499
1

Полуфинал Кубка Украины приостановлен из-за воздушной тревоги

На момент остановки встречи «Ворскла» побеждала «Полесье»

04 апреля 2024, 19:53 | Обновлено 04 апреля 2024, 19:55
1499
1
Полуфинал Кубка Украины приостановлен из-за воздушной тревоги
ФК Полесье

4 апреля в 18:00 начался полуфинальный матч Кубка Украины между «Полесьем» и «Ворсклой». Игра проходит в Житомире на Центральном стадионе.

На 80-й минуте матча прозвучала воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К ВВС рф.

Отметим, что к моменту остановки гости выигрывали со счетом 1:0.

Победитель встречи сыграет в финале с «Шахтером» 15 мая на стадионе «Авангард» в Ровно.

По теме:
Определена финальная пара Кубка Украины. Где и когда сыграют?
Опыт решил все. Ворскла вышла в финал Кубка Украины
ВИДЕО. Гол в раздевалку. Мякушко вывел Ворсклу вперед в полуфинале Кубка
Кубок Украины по футболу Полесье Житомир Ворскла Полтава Полесье - Ворскла воздушная тревога
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-игрок Карпат получил российский паспорт и назвал украинцев токсичными
Футбол | 04 апреля 2024, 14:13 14
Экс-игрок Карпат получил российский паспорт и назвал украинцев токсичными
Экс-игрок Карпат получил российский паспорт и назвал украинцев токсичными

Младен Кашчелан пожаловался на украинцев

Абсурд и треш. Почему у Хацкевича не получается в Заглембе
Футбол | 04 апреля 2024, 14:47 25
Абсурд и треш. Почему у Хацкевича не получается в Заглембе
Абсурд и треш. Почему у Хацкевича не получается в Заглембе

Валерий Василенко – о ситуации бывшего тренера «Динамо» в Польше

У Лунина будет еще один звездный партнер? Реал готовит трансфер за 110 млн
Футбол | 04.04.2024, 12:22
У Лунина будет еще один звездный партнер? Реал готовит трансфер за 110 млн
У Лунина будет еще один звездный партнер? Реал готовит трансфер за 110 млн
Реванша не случилось. Калинина разгромила экс-первую ракетку в Чарльстоне
Теннис | 04.04.2024, 02:07
Реванша не случилось. Калинина разгромила экс-первую ракетку в Чарльстоне
Реванша не случилось. Калинина разгромила экс-первую ракетку в Чарльстоне
Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 04.04.2024, 20:44
Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Iigor6583
Смердюча рашистська дичина ніяк не може заспокоїтися. Шкода, що німець в 41-му не винищив усю цю путіноїдну бидлоту до останнього лаптєногого примата.
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Нападавших было 30-40. Все в балаклавах»
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Нападавших было 30-40. Все в балаклавах»
03.04.2024, 14:17 14
Футбол
ВИДЕО. Роналду сделал хет-трик во втором матче подряд. Третий гол – шедевр
ВИДЕО. Роналду сделал хет-трик во втором матче подряд. Третий гол – шедевр
02.04.2024, 23:07
Футбол
Перфоманс Судакова. Шахтер разгромил Черноморец
Перфоманс Судакова. Шахтер разгромил Черноморец
03.04.2024, 19:52 246
Футбол
Источник: Хацкевич покинет Заглембе после резонансной пресс-конференции
Источник: Хацкевич покинет Заглембе после резонансной пресс-конференции
03.04.2024, 08:30 6
Футбол
Стали известны первые два клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
Стали известны первые два клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
04.04.2024, 06:15
Футбол
Звезду сборной Украины хотят купить Милан и Арсенал. Есть и другие варианты
Звезду сборной Украины хотят купить Милан и Арсенал. Есть и другие варианты
02.04.2024, 19:14
Футбол
НХЛ. Подарок Вашингтона, победы Питтсбурга и Айлендерс, гонка за плей-офф
НХЛ. Подарок Вашингтона, победы Питтсбурга и Айлендерс, гонка за плей-офф
03.04.2024, 08:42 1
Хоккей
Что случилось после 6:0? Ястремская неожиданно проиграла в Чарльстоне
Что случилось после 6:0? Ястремская неожиданно проиграла в Чарльстоне
03.04.2024, 02:05 19
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем