Кубок Украины04 апреля 2024, 19:53 | Обновлено 04 апреля 2024, 19:55
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Полуфинал Кубка Украины приостановлен из-за воздушной тревоги
На момент остановки встречи «Ворскла» побеждала «Полесье»
04 апреля 2024, 19:53 | Обновлено 04 апреля 2024, 19:55
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4 апреля в 18:00 начался полуфинальный матч Кубка Украины между «Полесьем» и «Ворсклой». Игра проходит в Житомире на Центральном стадионе.
На 80-й минуте матча прозвучала воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К ВВС рф.
Отметим, что к моменту остановки гости выигрывали со счетом 1:0.
Победитель встречи сыграет в финале с «Шахтером» 15 мая на стадионе «Авангард» в Ровно.
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