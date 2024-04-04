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Чемпионат Украины
Верес
06.04.2024 15:30 - : -
Оболонь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
04 апреля 2024, 19:41 | Обновлено 04 апреля 2024, 19:48
119
0

Верес – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 апреля матч 23-го тура УПЛ

04 апреля 2024, 19:41 | Обновлено 04 апреля 2024, 19:48
119
0
Верес – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 6 апреля, состоится матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Верес» и «Оболонь».

Игра пройдет в Ровно на стадионе «Авангард». Начало матча запланировано в 15:30.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К началу 23-го тура «Верес» занимает 14 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 16 очков.

«Оболонь» занимает 13-ю строчку, сыграв 21 матч и набрав 18 очков.

Верес – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет UPL.TV

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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Источник Sport.ua
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