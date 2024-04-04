Верес – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 апреля матч 23-го тура УПЛ
В субботу, 6 апреля, состоится матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Верес» и «Оболонь».
Игра пройдет в Ровно на стадионе «Авангард». Начало матча запланировано в 15:30.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
К началу 23-го тура «Верес» занимает 14 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 16 очков.
«Оболонь» занимает 13-ю строчку, сыграв 21 матч и набрав 18 очков.
Верес – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет UPL.TV
Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)
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