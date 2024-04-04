ВИДЕО. Гол в раздевалку. Мякушко вывел Ворсклу вперед в полуфинале Кубка

Вечером 4 апреля в Житомире проходит полуфинальный матч Кубка Украины между «Полесьем» и «Ворсклой».

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Гости забили гол в раздевалку. Житомирская команда в матче с Полесьем открыла счет на 45-й минуте.

Сергей Мякушко, после скидки грудью от Руслана Степанюка вывел Ворсклу вперед в полуфинале Кубка.

Голкипер хозяев поля Денис Бойко со злости ударил ногой по штанге.

ГОЛ! 0:1. Сергей Мякушко, 45 мин.