Кубок Украины04 апреля 2024, 19:03 | Обновлено 04 апреля 2024, 19:08
244
0
ВИДЕО. Гол в раздевалку. Мякушко вывел Ворсклу вперед в полуфинале Кубка
Житомирская команда в матче с Полесьем открыла счет на 45-й минуте
04 апреля 2024, 19:03 | Обновлено 04 апреля 2024, 19:08
244
0
Вечером 4 апреля в Житомире проходит полуфинальный матч Кубка Украины между «Полесьем» и «Ворсклой».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Гости забили гол в раздевалку. Житомирская команда в матче с Полесьем открыла счет на 45-й минуте.
Сергей Мякушко, после скидки грудью от Руслана Степанюка вывел Ворсклу вперед в полуфинале Кубка.
Голкипер хозяев поля Денис Бойко со злости ударил ногой по штанге.
ГОЛ! 0:1. Сергей Мякушко, 45 мин.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Снукер | 03 апреля 2024, 19:35 0
Четырехкратный чемпион мира разочарован поражением от Гэри Уилсона
Футбол | 03 апреля 2024, 19:26 8
Состоялась жеребьевка юношеского чемпионата Европы
Футбол | 04.04.2024, 14:13
Футбол | 04.04.2024, 18:22
Футбол | 04.04.2024, 06:15
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.04.2024, 21:49 7
04.04.2024, 02:07 16
04.04.2024, 11:36 4
03.04.2024, 08:42 1
03.04.2024, 08:30 6
03.04.2024, 09:11 2
03.04.2024, 14:17 14
03.04.2024, 00:53 2