В АПЛ хотят ввести «налог на роскошь» для клубов

В АПЛ планируют внести изменения в систему наказаний за нарушение финансового фейр-плей. Об этом сообщает Daily Mail.

Вместо наказания в виде снятия очков планируется ввести «налог на роскошь»: клубы, которые тратят слишком много, будут вынуждены платить денежные штрафы. Полученные деньги лига будет распределять между клубами, которые финансовый фейр-плей не нарушают.

Новую систему будут обсуждать на собрании клубов АПЛ в июне. Сейчас идею поддерживают 17 из 20 клубов лиги – этого достаточно для утверждения новой системы.