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  4. В АПЛ хотят ввести «налог на роскошь» для клубов
Англия
04 апреля 2024, 18:39 |
257
0

В АПЛ хотят ввести «налог на роскошь» для клубов

На клубы будут накладывать денежные штрафы вместо снятия очков

04 апреля 2024, 18:39 |
257
0
В АПЛ хотят ввести «налог на роскошь» для клубов
Getty Images/Global Images Ukraine

В АПЛ планируют внести изменения в систему наказаний за нарушение финансового фейр-плей. Об этом сообщает Daily Mail.

Вместо наказания в виде снятия очков планируется ввести «налог на роскошь»: клубы, которые тратят слишком много, будут вынуждены платить денежные штрафы. Полученные деньги лига будет распределять между клубами, которые финансовый фейр-плей не нарушают.

Новую систему будут обсуждать на собрании клубов АПЛ в июне. Сейчас идею поддерживают 17 из 20 клубов лиги – этого достаточно для утверждения новой системы.

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Источник Daily Mail
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