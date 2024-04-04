Томас МЮЛЛЕР: «Леверкузен не демонстрирует никаких слабостей»

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер похвалил лидера Бундеслиги, леверкузенский «Байер», который до сих пор не потерпел ни одного поражения в нынешнем сезоне:

«Ситуация в таблице не оставляет места для спекуляций. Леверкузен не демонстрирует никаких слабостей, а мы не показываем никаких результатов. Неудачное выступление против «Боруссии» Д и победа Леверкузена на последней минуте, к сожалению, снова вписываются в эту картину. Так что титул чемпиона, вероятно, достанется Леверкузену.

Я разочарован тем, что мы не смогли показать лучший результат и не можем часто демонстрировать свой потенциал. Но сейчас для меня также важно отметить выступление Леверкузена. Быть непобедимыми на этом этапе сезона – это очень сильно. Поздравляю их с этой серией. Теперь мы в «Баварии» должны убрать тот беспорядок, который сами устроили».