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  4. Томас МЮЛЛЕР: «Леверкузен не демонстрирует никаких слабостей»
Германия
04 апреля 2024, 17:49 |
408
0

Томас МЮЛЛЕР: «Леверкузен не демонстрирует никаких слабостей»

Хавбек «Баварии» – о лидере Бундеслиги

04 апреля 2024, 17:49 |
408
0
Томас МЮЛЛЕР: «Леверкузен не демонстрирует никаких слабостей»
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер похвалил лидера Бундеслиги, леверкузенский «Байер», который до сих пор не потерпел ни одного поражения в нынешнем сезоне:

«Ситуация в таблице не оставляет места для спекуляций. Леверкузен не демонстрирует никаких слабостей, а мы не показываем никаких результатов. Неудачное выступление против «Боруссии» Д и победа Леверкузена на последней минуте, к сожалению, снова вписываются в эту картину. Так что титул чемпиона, вероятно, достанется Леверкузену.

Я разочарован тем, что мы не смогли показать лучший результат и не можем часто демонстрировать свой потенциал. Но сейчас для меня также важно отметить выступление Леверкузена. Быть непобедимыми на этом этапе сезона – это очень сильно. Поздравляю их с этой серией. Теперь мы в «Баварии» должны убрать тот беспорядок, который сами устроили».

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Томас Мюллер Бавария Байер Бундеслига
Источник Bayern & Germany
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