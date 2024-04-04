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Украина. Премьер лига
04 апреля 2024, 18:15 | Обновлено 04 апреля 2024, 18:18
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0

Турнирная таблица УПЛ. Динамо вышло на третье место и имеет 2 игры в запасе

Лидируют в чемпионате Украины донецкий Шахтер и криворожский Кривбасс

04 апреля 2024, 18:15 | Обновлено 04 апреля 2024, 18:18
2125
0
Турнирная таблица УПЛ. Динамо вышло на третье место и имеет 2 игры в запасе
УПЛ

В четверг, 4 апреля, состоялся перенесенный матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли луганская «Заря» и «Динамо» Киев (0:3).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Быстрый гол в матче забил Александр Андриевский, а второе взятие ворот стало главным украшением поединка. Владислав Кабаев пробил издалека и попал в девятку, не оставив шансов вратарю.

Во втором тайме киевская команда довела преимущество над Зарей до разгромной (3:0). Прошла наигранная комбинация. Владимир Бражко забил после подачи углового и скидки от Андрея Ярмоленко. Похожий гол Бражко провел осенью в матче против Александрии.

Динамо вышло на третье место (44 балла) и имеет две игры в запасе. Лидируют в чемпионате Украины донецкий Шахтер (тоже два матча в резерве) и криворожский Кривбасс – по 46 очков.

Турнирное положение: Шахтер (46), Кривбасс (46), Динамо (44), Днепр-1 (42), Рух (39).

Украинская Премьер-лига

Перенесенный матч 6-го тура, 4 апреля, Киев, стадион Динамо

Заря Луганск – Динамо Киев – 0:3

Голы: Андриевский, 7, Кабаев, 22, Бражко, 67

Турнирная таблица УПЛ на 4 апреля 2024

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Источник Sport.ua
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