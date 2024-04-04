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  4. Завацкая / Ю – Стародубцева / Бара. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
04 апреля 2024, 17:07 | Обновлено 04 апреля 2024, 17:44
242
0

Завацкая / Ю – Стародубцева / Бара. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала парного разряда в Боготе

04 апреля 2024, 17:07 | Обновлено 04 апреля 2024, 17:44
242
0
Завацкая / Ю – Стародубцева / Бара. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA. Катарина Завацкая

4 апреля украинские теннисистки Катарина Завацкая и Юлия Стародубцева продолжат выступления на турнире WTA 250 в Боготе в парном разряде.

В матче 1/4 финала Завацкая в дуэте Ю Сяоди из Китая сыграет против Стародубцевой и румынки Ирины Бары. Встреча состоится 2-м запуском на корте №2 после матча Якупович / Сантамария – Бондар / Хромачева. Ориентировочное время начала поединка – 20:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Далила Якупович / Сабрина Сантамария – Анна Бондар / Ирина Хромачева.

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Катарина Завацкая Юлия Стародубцева Ирина Бара WTA Богота смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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