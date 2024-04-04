АРТЕТА – о возможном чемпионстве: «Мы действительно близко»

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне АПЛ.

«Мы наверху турнирной таблицы, действительно близки к чемпионству, ведь показываем последовательность в результатах и качество в игре. Это необходимо, чтобы иметь возможность бороться за самые высокие места.

Что я чувствовал во время прошлогодней чемпионской гонки? Я действительно не могу вспомнить, как я чувствовал себя в прошлом году. Моя команда продолжала расти, мы старались изо всех сил, но, в конце концов, не сделали достаточно, чтобы опередить «Манчестер Сити». Иногда просто следует признать стабильность и качество других команд, как это сделали мы. В этом сезоне мы решили попытаться пройти этот путь снова, и вот мы здесь», – сказал испанский специалист.

Напомним, что «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице, уступая два очка «Ливерпулю» и опережая «Манчестер Сити» на один балл.