ВИДЕО. Андриевский открыл счет для Динамо в матче с Зарей

В четверг, 4 апреля, проходит перенесенный матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют луганская «Заря» и «Динамо» Киев.

Поединок проходит в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

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Первый гол в матче забил Александр Андриевский на 7-й минуте.

ГОЛ! 0:1. Андриевский, 7 мин