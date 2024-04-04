Украина. Премьер лига04 апреля 2024, 16:14 | Обновлено 04 апреля 2024, 16:38
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ВИДЕО. Андриевский открыл счет для Динамо в матче с Зарей
Команды играют в Киеве перенесенный поединок 6-го тура УПЛ
04 апреля 2024, 16:14 | Обновлено 04 апреля 2024, 16:38
468
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В четверг, 4 апреля, проходит перенесенный матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют луганская «Заря» и «Динамо» Киев.
Поединок проходит в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Первый гол в матче забил Александр Андриевский на 7-й минуте.
ГОЛ! 0:1. Андриевский, 7 мин
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