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  4. Гаэль Монфис – Мартон Фучович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
04 апреля 2024, 16:15 |
123
0

Гаэль Монфис – Мартон Фучович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 2-го круга в Эшториле

04 апреля 2024, 16:15 |
123
0
Гаэль Монфис – Мартон Фучович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

4 апреля французский теннисист Гаэль Монфис (№45 ATP) продолжит выступления на грунтовом турнире ATP 250 в Эшториле.

В матче 2-го раунда муж Элины Свитолиной сыграет против венгра Мартона Фучовича (№85 ATP). Встреча состоится 4-м запуском на центральном корте после матча Рууд – ван де Зандсхулп. Ориентировочное время начала поединка – 20:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 4-й матч теннисистов, Монфис не проигрывал.

В следующем раунде победитель встречи сразится против Каспера Рууда (№8 ATP) или Ботика ван де Зандсхулпа (№87 ATP).

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Гаэль Монфис Мартон Фучович смотреть онлайн ATP Эшторил
Источник Sport.ua
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