Гаэль Монфис – Мартон Фучович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

4 апреля французский теннисист Гаэль Монфис (№45 ATP) продолжит выступления на грунтовом турнире ATP 250 в Эшториле.

В матче 2-го раунда муж Элины Свитолиной сыграет против венгра Мартона Фучовича (№85 ATP). Встреча состоится 4-м запуском на центральном корте после матча Рууд – ван де Зандсхулп. Ориентировочное время начала поединка – 20:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 4-й матч теннисистов, Монфис не проигрывал.

В следующем раунде победитель встречи сразится против Каспера Рууда (№8 ATP) или Ботика ван де Зандсхулпа (№87 ATP).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА