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Украина. Премьер лига
04 апреля 2024, 16:12 | Обновлено 04 апреля 2024, 16:30
312
0

Названы претенденты на лучшего игрока и тренера марта в УПЛ

Украинская Премьер-лига определяет лучших по итогам месяца

04 апреля 2024, 16:12 | Обновлено 04 апреля 2024, 16:30
312
0
Названы претенденты на лучшего игрока и тренера марта в УПЛ
ФК Динамо. Владислав Ванат

Украинская Премьер-лига официально объявила шорт-листы претендентов на лучшего игрока и лучшего тренера в марте 2024 года..

В этом месяце своих претендентов назвали спортивные журналисты и издания, среди которых и Sport.ua.

Претенденты на лучшего игрока марта в УПЛ

  • Владислав Ванат (Динамо)
  • Марко Мрвальевич (Верес)
  • Кевин (Шахтер)
  • Сергей Мякушко (Ворскла)

Претенденты на лучшего тренера марта в УПЛ

  • Юрий Вернидуб (Кривбасс)
  • Александр Шовковский (Динамо)
  • Марино Пушич (Шахтер)
  • Виталий Пономарев (Рух)

Голосование проходит на официальных ресурсах УПЛ до 9 апреля 09:00.

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Динамо Киев Александр Шовковский чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига лучший игрок лучший тренер Верес Ровно Ворскла Полтава Кривбасс Кривой Рог Рух Львов Владислав Ванат Марко Мрвальевич Кевин Сергей Мякушко Юрий Вернидуб Марино Пушич Виталий Пономарев
Источник Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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