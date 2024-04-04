Украина. Премьер лига04 апреля 2024, 16:12 | Обновлено 04 апреля 2024, 16:30
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Названы претенденты на лучшего игрока и тренера марта в УПЛ
Украинская Премьер-лига определяет лучших по итогам месяца
04 апреля 2024, 16:12 | Обновлено 04 апреля 2024, 16:30
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Украинская Премьер-лига официально объявила шорт-листы претендентов на лучшего игрока и лучшего тренера в марте 2024 года..
В этом месяце своих претендентов назвали спортивные журналисты и издания, среди которых и Sport.ua.
Претенденты на лучшего игрока марта в УПЛ
- Владислав Ванат (Динамо)
- Марко Мрвальевич (Верес)
- Кевин (Шахтер)
- Сергей Мякушко (Ворскла)
Претенденты на лучшего тренера марта в УПЛ
- Юрий Вернидуб (Кривбасс)
- Александр Шовковский (Динамо)
- Марино Пушич (Шахтер)
- Виталий Пономарев (Рух)
Голосование проходит на официальных ресурсах УПЛ до 9 апреля 09:00.
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