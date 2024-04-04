Названы претенденты на лучшего игрока и тренера марта в УПЛ

Украинская Премьер-лига официально объявила шорт-листы претендентов на лучшего игрока и лучшего тренера в марте 2024 года..

В этом месяце своих претендентов назвали спортивные журналисты и издания, среди которых и Sport.ua.

Претенденты на лучшего игрока марта в УПЛ

Владислав Ванат (Динамо)

Марко Мрвальевич (Верес)

Кевин (Шахтер)

Сергей Мякушко (Ворскла)

Претенденты на лучшего тренера марта в УПЛ

Юрий Вернидуб (Кривбасс)

Александр Шовковский (Динамо)

Марино Пушич (Шахтер)

Виталий Пономарев (Рух)

Голосование проходит на официальных ресурсах УПЛ до 9 апреля 09:00.