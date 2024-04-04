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  4. Ангелина Калинина – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
04 апреля 2024, 15:33 |
588
0

Ангелина Калинина – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего раунда на турнире в Чарльстоне

04 апреля 2024, 15:33 |
588
0
Ангелина Калинина – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

4 апреля украинская теннисистка Ангелина Калинина (№33 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Чарльстоне.

В матче 3-го раунда основы украинка сыграет против Дарьи Касаткиной (№11 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на корте №3 после матча Грачева – Мертенс. Ориентировочное время начала поединка – 20:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 5-я встреча теннисисток, украинка выиграла один матч.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Эммы Наварро (№20 WTA) или Жаклин Кристиан (№83 WTA).

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WTA Чарльстон Ангелина Калинина смотреть онлайн Дарья Касаткина
Источник Sport.ua
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