Лидер Лацио близок к переезду в Саудовскую Аравию

Основной форвард «Лацио» Чиро Иммобиле ближайшим летом может покинуть римский клуб и продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Прошлым летом на бомбардира выходили уже с привлекательными предложениями, но Чиро отклонил их, поскольку хотел в качестве капитана «орлов» сыграть в Лиге чемпионов. Сейчас же Иммобиле серьезно беспокоят оскорбления, которые сыплются как в сторону клуба, так и лично его и семьи, так что вариант с отъездом на Ближний Восток представляется вполне реальным.

Расставание с Иммобиле в Риме уже считают практически неизбежным. В нынешнем сезоне на его счету всего 10 голов во всех турнирах, и Чиро хочет завершить свое пребывание в столице Италии, перед этим убедившись, что «орлы» квалифицируются в еврокубки.