«Он просил только об одном». Испанский коуч рассказал о требованиях Лунина
Серхио Сегура высказался об украинском вратаре
Тренер вратарей испанского клуба «Овьедо» Серхио Сегура высказался о голкипере «Реала» Андрее Лунине. Украинский вратарь в свое время провел на правах аренды за «Овьедо» 20 матчей.
«Андрей Лунин был на 100% готов, все время. Для него главное было постоянно тренироваться и усовершенствоваться. Он был таким методическим, таким решительным, совершенно преданным делу. Когда он пришел, он попросил у нас только одно: чтобы мы могли тренироваться каждый день, без перерыва», – вспоминает Сегура.
Ранее сообщалось, что Андрей Лунин в ближайшее время продлит контракт с «королевским клубом».
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