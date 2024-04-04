«Он просил только об одном». Испанский коуч рассказал о требованиях Лунина

Тренер вратарей испанского клуба «Овьедо» Серхио Сегура высказался о голкипере «Реала» Андрее Лунине. Украинский вратарь в свое время провел на правах аренды за «Овьедо» 20 матчей.

«Андрей Лунин был на 100% готов, все время. Для него главное было постоянно тренироваться и усовершенствоваться. Он был таким методическим, таким решительным, совершенно преданным делу. Когда он пришел, он попросил у нас только одно: чтобы мы могли тренироваться каждый день, без перерыва», – вспоминает Сегура.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин в ближайшее время продлит контракт с «королевским клубом».