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  4. «Он просил только об одном». Испанский коуч рассказал о требованиях Лунина
Испания
04 апреля 2024, 15:29 |
1552
1

«Он просил только об одном». Испанский коуч рассказал о требованиях Лунина

Серхио Сегура высказался об украинском вратаре

04 апреля 2024, 15:29 |
1552
1
«Он просил только об одном». Испанский коуч рассказал о требованиях Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Тренер вратарей испанского клуба «Овьедо» Серхио Сегура высказался о голкипере «Реала» Андрее Лунине. Украинский вратарь в свое время провел на правах аренды за «Овьедо» 20 матчей.

«Андрей Лунин был на 100% готов, все время. Для него главное было постоянно тренироваться и усовершенствоваться. Он был таким методическим, таким решительным, совершенно преданным делу. Когда он пришел, он попросил у нас только одно: чтобы мы могли тренироваться каждый день, без перерыва», – вспоминает Сегура.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин в ближайшее время продлит контракт с «королевским клубом».

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чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Овьедо Андрей Лунин
Источник ESPN
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Gargantua
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