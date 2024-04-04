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  4. Рубиалес – о поцелуе футболистки: «Сначала она сказала, что все в порядке»
Испания
04 апреля 2024, 15:10 |
557
0

Рубиалес – о поцелуе футболистки: «Сначала она сказала, что все в порядке»

Экс-глава испанской федерации футбола верит в правосудие

04 апреля 2024, 15:10 |
557
0
Рубиалес – о поцелуе футболистки: «Сначала она сказала, что все в порядке»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Рубиалес

Бывший президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес вспомнил скандальный эпизод с поцелуем футболистки национальной команды Дженнифер Эрмосо после победы сборной Испании на чемпионате мира.

«Сексуальный преступник не задаёт вопросов. Никакого сексуального контекста не было. Она сказала мне, что всё в порядке, но затем изменила мнение. Агрессии не было. Дженнифер сама немедленно выступила с опровержением. В итоге миссис Эрмосо изменила свою версию. В её словах нельзя сомневаться, а в моих можно? Это потому что я мужчина? Они хотят ограничить свободу мысли. Никто не сможет доказать, что она оказалась под давлением. Можете говорить, что хотите, но испанское правосудие опирается на доказательства», — приводит слова Рубиалеса испанское издание Marca.

Напомним, ранее прокуратура Испании выдала ордер на арест Луиса Рубиалеса. Ордер был выдан после того, как в здании RFEF прошли обыски, инициированные в связи с делом о контракте с Саудовской Аравией, предполагавшим передачу права проведения Суперкубка Испании в эту страну. Подчёркивалось, что при заключении этой сделки имелись признаки коррупции и отмывания денег. Кроме этого, прокуратура потребовала для Рубиалеса 2,5 года тюрьмы за поцелуй футболистки сборной Испании Дженнифер Эрмосо. Позднее Рубиалеса задержали правоохранительные органы в аэропорту Испании, но спустя какое-то время, в тот же день, его отпустили.

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Луис Рубиалес арест Королевская федерация футбола Испании (RFEF) Дженнифер Эрмосо
Источник Marca
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