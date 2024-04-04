Заря – Динамо. Стали известны составы на перенесенный матч УПЛ
Поединок начнется в 15:30
Сегодня, 4 апреля, киевское «Динамо» на клубном стадионе имени Валерия Лобановского проведет номинально гостевой поединок против луганской «Зари» в рамках перенесенного 6-го тура УПЛ. Начало матча – в 15:30 по киевскому времени.
Стали известны стартовые составы команд Юрия Коваля и Александра Шовковского на матч:
«Заря»: Сапутин, Батагов, Джордан, Бутко, Вантух, Башич, Мичин, Чурко, Антюх, Бугай, Герреро.
«Динамо»: Бущан, Вивчаренко, Попов, Дячук, Тымчик, Бражко, Андриевский, Шапаренко, Кабаев, Волошин, Ванат.
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