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  4. Заря – Динамо. Стали известны составы на перенесенный матч УПЛ
Украина. Премьер лига
04 апреля 2024, 14:46 |
1336
1

Заря – Динамо. Стали известны составы на перенесенный матч УПЛ

Поединок начнется в 15:30

04 апреля 2024, 14:46 |
1336
1
Заря – Динамо. Стали известны составы на перенесенный матч УПЛ
ФК Динамо

Сегодня, 4 апреля, киевское «Динамо» на клубном стадионе имени Валерия Лобановского проведет номинально гостевой поединок против луганской «Зари» в рамках перенесенного 6-го тура УПЛ. Начало матча – в 15:30 по киевскому времени.

Стали известны стартовые составы команд Юрия Коваля и Александра Шовковского на матч:

«Заря»: Сапутин, Батагов, Джордан, Бутко, Вантух, Башич, Мичин, Чурко, Антюх, Бугай, Герреро.

«Динамо»: Бущан, Вивчаренко, Попов, Дячук, Тымчик, Бражко, Андриевский, Шапаренко, Кабаев, Волошин, Ванат.

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Источник Sport.ua
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ErichMariaШевченко
Уже свет включили, что бы технарь не получить.))
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