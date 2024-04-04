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  4. Хавбек Шахтера: «В раздевалке после Кубка ничего не было. Очередная победа»
Кубок Украины
04 апреля 2024, 14:32 |
66
0

Хавбек Шахтера: «В раздевалке после Кубка ничего не было. Очередная победа»

Бондаренко оценил уверенную победу в полуфинале Кубка Украины

04 апреля 2024, 14:32 |
66
0
Хавбек Шахтера: «В раздевалке после Кубка ничего не было. Очередная победа»
ФК Шахтер. Артем Бондаренко

Полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко прокомментировал победу 4:1 в полуфинале Кубка Украины над «Черноморцем», а также рассказал, с кем хотел бы сыграть в финале.

– Эмоции очень положительные. Знали, что нас ожидает сложный соперник, пытающийся играть в очень хороший футбол, но мы вышли в финал. Это будет первый финал Кубка Украины для меня, поэтому я очень счастлив.

– Заметно было, что Артуру Авагимяну сказали действовать очень качественно и уверенно против тебя. Ты ощутил это на поле?
– А мне сказали действовать очень качественно и уверенно против Артура Авагимяна. И выходит, что мы друг против друга качественно действовали. Все видели его невероятный хет-трик, он хороший футболист, поэтому приятно было против него играть, но результат на табло.

– Расскажи поподробнее об игре. Каков твой анализ матча?
– Начали очень хорошо, потом пропустили ненужный гол – почти из ничего соперник забил, и тогда мы снова немного завелись и довели до логического завершения эту игру.

– О Георгии Судакове. Наверное, можно сказать, что он был игроком матча. Как можешь охарактеризовать действия своего товарища, вы ведь очень хорошо чувствуете друг друга на поле?
– Да, мы постоянно играем вместе. Можно сказать, что он провел невероятную игру, но так же невероятную игру провела и вся команда – не хочется выделять кого-то. На высоте была вся команда. Еще раз скажу, мы все очень счастливы, что удалось выполнить нашу цель, еще и столь убедительной победой.

– Что происходило в раздевалке после этой победы?
– Честно говоря, ничего не происходило. Это такая очередная победа, если можно так сказать, и все знают, что, во-первых, нужно переключаться на следующие игры чемпионата, потому что через три дня нас ожидает еще более сложный соперник, а во-вторых, нас еще ожидает сложный финал Кубка, и будем смотреть, на кого выйдем. Поэтому радости пока нет.

– Кстати, о финале Кубка Украины. С кем тебе хотелось встретиться?
– Мое мнение такое: хочется сыграть с «Полесьем». Но это не значит, что они сильнее или слабее, это мое такое желание. Они сейчас стали новой силой в украинском футболе, там хорошие игроки, поэтому хотелось бы с ними. Ванька Петряк тоже там, хотелось бы против него сыграть.

– Можешь передать ему привет…
– Нет, не хочу.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Артем Бондаренко Шахтер - Черноморец Кубок Украины по футболу Полесье Житомир
Источник ФК Шахтер Донецк
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