Испанские СМИ: удержать Довбика – одна из ключевых летних задач Жироны

По информации испанского ресурса AS, для «Жироны» одной из ключевых задач на летнее трансферное окно будет сохранение в команде форварда Артема Довбика.

Несмотря на спад в первых месяцах этого года, украинский игрок остается ключевым исполнителем, который помогает команде держаться в топ-4 Ла Лиги.

Журналисты напомнили, что впервые с эпохи Андрея Шевченко украинский футболист забил больше 15 голов в топовом европейском чемпионате.

У Артема сейчас 16 голов и продолжение борьбы за звание лучшего бомбардира сезона.

Несмотря на интерес к игроку со стороны многих европейских клубов, «Жирона» пока может сохранять спокойствие, учитывая контракт Довбика до середины 2028 года.