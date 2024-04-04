Испанские СМИ: удержать Довбика – одна из ключевых летних задач Жироны
Смогут ли отказаться от выгодных предложений?
По информации испанского ресурса AS, для «Жироны» одной из ключевых задач на летнее трансферное окно будет сохранение в команде форварда Артема Довбика.
Несмотря на спад в первых месяцах этого года, украинский игрок остается ключевым исполнителем, который помогает команде держаться в топ-4 Ла Лиги.
Журналисты напомнили, что впервые с эпохи Андрея Шевченко украинский футболист забил больше 15 голов в топовом европейском чемпионате.
У Артема сейчас 16 голов и продолжение борьбы за звание лучшего бомбардира сезона.
Несмотря на интерес к игроку со стороны многих европейских клубов, «Жирона» пока может сохранять спокойствие, учитывая контракт Довбика до середины 2028 года.
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