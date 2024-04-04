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  4. Испанские СМИ: удержать Довбика – одна из ключевых летних задач Жироны
Испания
04 апреля 2024, 14:12 |
721
0

Испанские СМИ: удержать Довбика – одна из ключевых летних задач Жироны

Смогут ли отказаться от выгодных предложений?

04 апреля 2024, 14:12 |
721
0
Испанские СМИ: удержать Довбика – одна из ключевых летних задач Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

По информации испанского ресурса AS, для «Жироны» одной из ключевых задач на летнее трансферное окно будет сохранение в команде форварда Артема Довбика.

Несмотря на спад в первых месяцах этого года, украинский игрок остается ключевым исполнителем, который помогает команде держаться в топ-4 Ла Лиги.

Журналисты напомнили, что впервые с эпохи Андрея Шевченко украинский футболист забил больше 15 голов в топовом европейском чемпионате.

У Артема сейчас 16 голов и продолжение борьбы за звание лучшего бомбардира сезона.

Несмотря на интерес к игроку со стороны многих европейских клубов, «Жирона» пока может сохранять спокойствие, учитывая контракт Довбика до середины 2028 года.

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Артем Довбик Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу трансферы трансферы Ла Лиги
Источник AS
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