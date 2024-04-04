В Динамо назвали лучшего футболиста за март месяц

Официальный сайт киевского «Динамо» назвал лучшего футболиста за март месяц 2024 года.

Признание получил 25-летний полузащитник Николай Шапаренко, отметившийся в марте двумя голами. Оба мяча Шапаренко забил в матче 22-го тура УПЛ против «Ворсклы» (5:1).

На звание лучшего игрока месяца были номинированы пять динамовцев – Назар Волошин, Георгий Бущан, Владислав Ванат, Владимир Бражко и Николай Шапаренко.

В этом сезоне Николай Шапаренко провел 17 матчей за киевское «Динамо» во всех турнирах и отличился тремя голами и тремя результативными передачами.