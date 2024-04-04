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Украина. Премьер лига
04 апреля 2024, 13:27 |
819
1

В Динамо назвали лучшего футболиста за март месяц

Признание получил Николай Шапаренко

04 апреля 2024, 13:27 |
819
1
В Динамо назвали лучшего футболиста за март месяц
ФК Динамо. Николай Шапаренко

Официальный сайт киевского «Динамо» назвал лучшего футболиста за март месяц 2024 года.

Признание получил 25-летний полузащитник Николай Шапаренко, отметившийся в марте двумя голами. Оба мяча Шапаренко забил в матче 22-го тура УПЛ против «Ворсклы» (5:1).

На звание лучшего игрока месяца были номинированы пять динамовцев – Назар Волошин, Георгий Бущан, Владислав Ванат, Владимир Бражко и Николай Шапаренко.

В этом сезоне Николай Шапаренко провел 17 матчей за киевское «Динамо» во всех турнирах и отличился тремя голами и тремя результативными передачами.

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Динамо Киев Украинская Премьер-лига лучший игрок чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 1
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Gargantua
заслужено.
с Вересои и Ворсклой Коля был заметно лучшим игроком в команде.
хорошую форму набрал, Ребров сделал большую ошибку не выпустив его.
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