В Динамо назвали лучшего футболиста за март месяц
Признание получил Николай Шапаренко
Официальный сайт киевского «Динамо» назвал лучшего футболиста за март месяц 2024 года.
Признание получил 25-летний полузащитник Николай Шапаренко, отметившийся в марте двумя голами. Оба мяча Шапаренко забил в матче 22-го тура УПЛ против «Ворсклы» (5:1).
На звание лучшего игрока месяца были номинированы пять динамовцев – Назар Волошин, Георгий Бущан, Владислав Ванат, Владимир Бражко и Николай Шапаренко.
В этом сезоне Николай Шапаренко провел 17 матчей за киевское «Динамо» во всех турнирах и отличился тремя голами и тремя результативными передачами.
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