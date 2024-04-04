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Украина. Премьер лига
04 апреля 2024, 13:31 |
1122
0

Тренер Украины U-17: «Жеребьевкой Евро доволен, особенно с учетом группы D»

Юрий Мороз оценил группу сборной Украины U-17 на Евро-2024

04 апреля 2024, 13:31 |
1122
0
Тренер Украины U-17: «Жеребьевкой Евро доволен, особенно с учетом группы D»
УАФ

Наставник сборной Украины U-17 Юрий Мороз прокомментировал жеребьевку группового этапа Евро-2024, где украинские юноши сыграют против Кипра, Сербии и Чехии.

Тренер доволен, что команда не оказалась в группе D, куда попали Испания, Португалия, Франция и Англия.

— В целом, результатами жеребьевки мы остались довольны, учитывая хотя бы то, какой состав команд образовался в квартете D. У нас ровная группа, поэтому у каждого из участников есть шанс на выход в четвертьфинал. С Кипром будет непросто хотя бы потому, что это хозяева соревнований. У Сербии и Чехии идет хорошее развитие юношеского футбола, эти страны часто становятся участниками финальных турниров континентального первенства. Трудно будет всем. Однако сборная Украины будет делать все возможное, чтобы выйти в плей-офф.

Что касается планов подготовки, то они не изменились: 9 и 11 апреля мы сыграем два спарринга со сборной Кипра, несмотря на то, что они наши соперники в группе. В предстоящих матчах состав у нас изменится процентов на 50. Будет возможность посмотреть в деле других футболистов, может, кто-то из ребят заявит о себе во весь голос и попадет в заявку команды на чемпионат Европы. Что касается заключительной фазы подготовки, то я планирую начать работу на Кипре числа с 10 или 12 мая. Хотя мы понимаем, что сроки могут изменяться, учитывая ситуацию в стране.

Евро-2024 пройдет с 20 мая по 5 июня.

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Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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