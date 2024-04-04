ФОТО. Сравнение Довбика и Холанда. В чем украинец лучше

Известный статистический ресурс Squawka в рамках сравнения лучших бомбардиров нынешнего сезона оценил главные показатели форвардов Артема Довбика и Эрлинга Холанда.

Учитываются только показатели в Ла Лиге и АПЛ.

В шести показателях нынешнего сезона нападающий «Манчестер Сити» оказался лучше украинца из «Жироны»: это процент точных ударов (57,1 против 56,9), среднее количество ударов в створ ворот за матч (2 против 1,6), победные голы (0,3 против 0,2), голы не с пенальти в среднем за матч (0,7 против 0,6), созданные шансы в среднем за матч (1,1 против 1) и фолы соперника на игроке (1,1 против 1).

Однако Довбик по сезону в среднем за матч лучше превращает свои моменты в голы (27% против 23,3%), делает больше касаний в штрафной (6,9 против 6,6) и чаще успешно обыгрывает соперника (0,7 против 0,5).

Довбик в нынешнем сезоне Ла Лиги забил 16 голов в 28 матчах, а у Холанда в АПЛ 18 мячей в 24 встречах.