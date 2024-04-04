УАФ создала Службу внутренних расследований. Чем она будет заниматься?

Украинская ассоциация футбола сообщила о создании Службы внутренних расследований.

Конкретики от УАФ нет, однако сообщается, что служба займется «незаконным поведением участников футбольных соревнований». Руководить новым департаментом будет Андрей Давыденко.

У него ест опыт работы в правоохранительных органах, а также опыт сотрудничества с УАФ в вопросе борьбы с влиянием на результаты матчей.

С 1 апреля завершился контракт Франческо Баранки, бывшего руководителя Комитета по этике и честной игре. Пока нет информации, кто возглавит борьбу с коррупцией в украинском футболе.

Исполком должен решить этот вопрос в середине апреля.