УАФ создала Службу внутренних расследований. Чем она будет заниматься?
Вероятно, борьбой с коррупцией в украинском футболе
Украинская ассоциация футбола сообщила о создании Службы внутренних расследований.
Конкретики от УАФ нет, однако сообщается, что служба займется «незаконным поведением участников футбольных соревнований». Руководить новым департаментом будет Андрей Давыденко.
У него ест опыт работы в правоохранительных органах, а также опыт сотрудничества с УАФ в вопросе борьбы с влиянием на результаты матчей.
С 1 апреля завершился контракт Франческо Баранки, бывшего руководителя Комитета по этике и честной игре. Пока нет информации, кто возглавит борьбу с коррупцией в украинском футболе.
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