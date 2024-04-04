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  4. УАФ создала Службу внутренних расследований. Чем она будет заниматься?
Украина. Премьер лига
04 апреля 2024, 12:11 |
211
0

УАФ создала Службу внутренних расследований. Чем она будет заниматься?

Вероятно, борьбой с коррупцией в украинском футболе

04 апреля 2024, 12:11 |
211
0
УАФ создала Службу внутренних расследований. Чем она будет заниматься?
УАФ

Украинская ассоциация футбола сообщила о создании Службы внутренних расследований.

Конкретики от УАФ нет, однако сообщается, что служба займется «незаконным поведением участников футбольных соревнований». Руководить новым департаментом будет Андрей Давыденко.

У него ест опыт работы в правоохранительных органах, а также опыт сотрудничества с УАФ в вопросе борьбы с влиянием на результаты матчей.

С 1 апреля завершился контракт Франческо Баранки, бывшего руководителя Комитета по этике и честной игре. Пока нет информации, кто возглавит борьбу с коррупцией в украинском футболе.

Исполком должен решить этот вопрос в середине апреля.

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Украинская ассоциация футбола
Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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